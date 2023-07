Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para este domingo, 16, é de céu nublado e previsão de chuva fraca ( 1 mm). Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 10 graus.

Minas Gerais

O fim de semana termina com temperaturas amenas em grande parte de Minas Gerais.

Neste domingo, 16, o dia começa com formação de muitas nuvens no Sul, Leste e Triângulo podendo ocorrer chuviscos e melhorando os índices de umidade também na faixa Norte.