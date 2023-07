Foragido da Justiça é capturado durante operação de fiscalização em Poços

Poços de Caldas, MG – Na tarde de domingo (16), uma operação de fiscalização de trânsito realizada pelo 1° Grupo de Polícia Rodoviária (1° GP Rv), pertencente ao 1° Pelotão de Polícia Rodoviária (1° Pel Rv) e vinculado à 18ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária (18ª CIA PM RV), resultou na captura de um foragido da justiça no Km 524 da MGC-267, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Durante a operação, a equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo GM/Prisma Maxx, cujo condutor foi identificado como R. C. A., de 56 anos. Ao solicitar os documentos de porte obrigatório, os policiais realizaram uma consulta ao sistema informatizado e descobriram que havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude de Poços de Caldas, pertencente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em desfavor do motorista abordado. Devido ao processo seguir em segredo de justiça, não foi possível acessar os detalhes sobre o enquadramento do foragido.

Surpreendentemente, o condutor R. C. A. não foi encontrado no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH). O veículo, contudo, apresentava o licenciamento em dia e, por essa razão, foi liberado para outro condutor devidamente habilitado. O procedimento padrão de lavrar o Auto de Infração de Natureza Administrativa (AINA) foi realizado.

Em virtude da situação, o foragido foi preso pelas autoridades e encaminhado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas, para uma avaliação médica. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Plantão de Poços de Caldas, onde ficou à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

A equipe responsável pela bem-sucedida operação de captura do foragido era composta pelos seguintes policiais: Sgt Esteves, Sd Thássia, e utilizavam a viatura policial VP 30498, vinculada ao Setor de Inteligência (SI) da 18ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária.