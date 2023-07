Minas Láctea começa em JF

O Instituto de Laticínios Cândido Tostes sedia, a partir desta terça-feira, 18, o Minas Láctea 2023 (foto). A expectativa da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) é de que mais de mil pessoas passem pelo evento por dia, que acontece até quinta-feira, 20. A programação inclui o 36º Congresso Nacional de Laticínios, a 42ª Semana do Laticinista, o 46º Concurso Nacional de Produtos Lácteos e a 47ª Exposição de Produtos Lácteos (Expolac), além de debates sobre inovação e empreendedorismo. De acordo com a Epamig, são aguardados 300 congressistas. A previsão de público, de mil visitantes por dia, tem por base as inscrições prévias. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Itatiaiuçu promove cinema drive-in

Pela primeira vez, Itatiaiuçu vai receber sessões de cinema drive-in. O Cine Autorama vai exibir sessões de filmes no próximo fim de semana, dias 22 e 23 de julho. A exibição é gratuita, no Parque de Exposições. A iniciativa vai oferecer áreas com cadeiras para quem quiser assistir à exibição como pedestre, ampliando as oportunidades de acesso ao evento. Serão quatro sessões, duas por dia, com mais de 100 lugares. Os filmes são: “Pluft – O Fantasminha”; “Jurassic World: Domínio”; “E.T. — O Extraterrestre”; e “Adão Negro”. (Folha Itatiaiuçu – Itatiaiuçu)

Câmara Sênior abre inscrições em Varginha

A Câmara Municipal de Varginha, através da Escola do Legislativo, deu início às inscrições para o projeto Câmara Sênior, destinado a pessoas acima de 60 anos. A iniciativa proporciona um espaço de convivência, troca de conhecimentos e debates sobre temas relevantes para a terceira idade. São colocados em pauta assuntos e situações que fazem parte do cotidiano dos idosos, mas que muitas vezes são desconhecidos por eles. Nesta edição, o projeto terá duração de 12 semanas, com encontros todas às quartas-feiras, das 14h30 às 16h, na Igreja Matriz. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Cesta fica R$ 18 mais barata em Uberlândia

Com deflação pelo segundo mês consecutivo, puxada principalmente pela queda de preços dos alimentos, a cesta básica ficou mais barata para o uberlandense. De acordo com o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-sociais da Universidade Federal de Uberlândia (Cepes-UFU), o valor da cesta básica em junho teve preço médio de R$ 646,22, o que significa uma queda 2,77% em relação ao mês anterior. Em maio, o IPC apurou que a cesta básica custaria, em média, R$ 664,63. Com o valor R$ 18 mais barato de junho, a cesta acumulou queda de 6,13% no primeiro semestre de 2023 em Uberlândia. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Cerest inaugura Ambulatório Ginecológico

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) inaugurou o primeiro Ambulatório Ginecológico da Mulher Trabalhadora. Além do Ambulatório Ginecológico recém-inaugurado, o Cerest conta também com equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, assistente social, psicóloga, enfermeiras, técnico de enfermagem, médicos do trabalho e engenheiro de segurança. Além de acolher as demandas dos pacientes, a equipe atua na prevenção e promoção da saúde do trabalhador, baseado na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Estudo decifra cratera em Sete Lagoas

Foi iniciado o estudo técnico para definir o que provoca a acomodação do solo em uma região do bairro Santa Luzia, ao lado do campo do Bela Vista. O serviço especializado foi contratado pela Prefeitura de Sete Lagoas, que aguarda o resultado para definir qual tipo de intervenção deverá ser realizada no local. A Prefeitura está investindo R$ 34.200,00 neste contrato. A empresa contratada por meio de processo licitatório é a CWM Geotecnologia. Além do perímetro formado pela ligação das ruas Tupiniquins e Nestor Fóscolo, ela também irá analisar um trecho da rua Professora Tarcila do Santos, também no Santa Luzia, onde há uma leve acomodação do piso. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Complexo Viário entregue em Sabará

Com a conclusão das obras do Complexo Viário de General Carneiro, o principal acesso de Sabará à Belo Horizonte, a rodovia MGC 262 foi duplicada, com mais de R$ 30 milhões de investimento por parte da Prefeitura. Considerada a maior obra viária de Sabará, a inauguração aconteceu no último dia 13 de julho. Para a Prefeitura essa obra foi um novo marco histórico no município, garantindo mais desenvolvimento e mobilidade urbana. Entre as intervenções realizadas, destacam-se as construções de uma nova ponte sobre o Rio das Velhas e de um novo viaduto sobre linhas férreas, com duas pistas. (Sabará Notícias – Sabará)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

