Falecimento: Morre aos 67 anos, Angela Turda

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira, 17, faleceu Ângela Teresa Turda, aos 67 anos. Ângela Turda, como era conhecida, estava internada no Hospital Santa Lúcia. Ela teve um infarto no sábado passado, foi atendida na Upa e depois transferida para o Santa Lúcia onde passou por uma cirurgia, Seu corpo será velado no Velório Municipal a partir das 10 horas.

Ângela dedicou grande parte de sua vida à imprensa local, sendo uma militante ativa nesse meio. Foi editora do Jornal da Segunda e coordenou o evento Comida de Boteco. Além de sua atuação na imprensa, Ângela também foi feirante na Fearpo por muitos anos. Sua presença alegre e acolhedora nas feiras era conhecida por todos. Ela deixa um filho.

Neste momento de dor e tristeza, prestamos nossas condolências à família e aos amigos de Angela Turda. Que encontrem conforto e força para superar essa perda irreparável.