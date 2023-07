Vereador quer saber se monitores da Zona Azul realmente descartam notificações no lixo

Poços de Caldas, MG – O Vereador Marcelo Heitor da Silva apresentou um Pedido de Informações na Câmara Municipal, solicitando esclarecimentos ao prefeito Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo, sobre as notificações feitas pelos monitores da empresa concessionária do estacionamento rotativo pago Zona Azul – EXP Parking em seu Município.

No requerimento, o vereador destaca que a Câmara Municipal possui o papel de legislar, fiscalizar e assessorar o Executivo Municipal, buscando a melhoria dos serviços prestados à população. Nesse contexto, o vereador menciona que tem recebido várias reclamações de cidadãos referentes aos trabalhos dos monitores da empresa Zona Azul, alegando que alguns deles estão notificando os veículos na área central por falta de regularização das vagas e, posteriormente, descartando essas notificações no lixo.

O procedimento usual dos monitores da Zona Azul é gerar a notificação e anexá-la no para-brisa do veículo infrator, informando-o sobre a irregularidade cometida. Porém, de acordo com as denúncias recebidas, alguns monitores estariam agindo de maneira inadequada, comprometendo a transparência e a eficácia do serviço.

Diante dessa grave situação, o vereador questiona se o Poder Executivo Municipal tem conhecimento dessas ações irregulares por parte de alguns monitores da Zona Azul. Em caso afirmativo, ele solicita informações sobre quais providências estão sendo tomadas para resolver essa questão e garantir que as notificações sejam tratadas de forma adequada, assegurando o cumprimento das normas de trânsito e o respeito aos direitos dos cidadãos.

“O Pedido de Informações é justificado pela necessidade de fiscalizar as ações do Poder Executivo e buscar esclarecimentos sobre as demandas da população. Afinal, é imprescindível que os serviços públicos sejam prestados de maneira correta e transparente, visando o bem-estar e a satisfação dos munícipes”, disse Marcelo Heitor.