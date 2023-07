As obras da futura Alameda Poços avançam em ritmo acelerado

Poços de Caldas, MG – As obras de revitalização da Alameda Poços, localizada no coração da cidade, onde anteriormente eram ocupados por trailers de lanches, estão seguindo em ritmo acelerado. O projeto ambicioso visa transformar o espaço em um belo e aconchegante local de alimentação, destinado a atender tanto os moradores da cidade como também os turistas, proporcionando uma experiência gastronômica única. O projeto atende a uma antiga reinvidicação para a legalidade do comércio no local.

Com previsão para a conclusão em novembro deste ano, a nova Alameda Poços se tornará o lugar mais nobre da cidade, destacando-se como um ponto de encontro para os amantes da boa comida e para aqueles que buscam uma opção agradável para suas refeições.

O planejamento do espaço leva em consideração o conforto dos frequentadores, contando com áreas de lazer, mesas e bancos estrategicamente distribuídos para proporcionar um ambiente convidativo e agradável. Além disso, a segurança e a legalidade são prioridades na concepção do projeto, buscando cumprir todas as normas e regulamentos vigentes.

O novo espaço de alimentação será concedido a empreendedores interessados em participar desse projeto inovador. Nos próximos meses, a Prefeitura abrirá a concessão desses espaços, permitindo que novos empresários locais possam participar e contribuir com a diversidade gastronômica da região.

A iniciativa visa fomentar o empreendedorismo local, trazendo uma oferta diversificada de sabores e culinárias para enriquecer a experiência gastronômica dos visitantes. Dessa forma, será possível encontrar uma ampla gama de opções.

O desenvolvimento da Alameda representa uma grande oportunidade para os investidores, além de ser um impulso significativo para o turismo na cidade. A expectativa é que o espaço de alimentação seja um atrativo irresistível para os visitantes, contribuindo para a movimentação econômica local.

Com a promessa de um ambiente acolhedor, seguro e legalizado, a Alameda Poços tem o potencial de se tornar o ponto gastronômico mais badalado da cidade.

