Cine em Ação leva cinema de graça e revitalização à praça em Alfenas

Alfenas, MG – Os moradores de Alfenas terão a oportunidade de exercer sua cidadania e ainda vivenciar gratuitamente sessões de cinema open air com projeção em alta resolução, telona e som dolby surround 5.1. É o projeto Cine em Ação, que chega na cidade de 27 a 30 de julho, na Praça do Pinheirinho, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da Sonoco, com o apoio da Secretaria da Cultura e Prefeitura Municipal de Alfenas.

Em parceria com o poder público, além das exibições, a iniciativa vai mobilizar a população local para ocupar e realizar benfeitorias na praça que recebe o evento. Em formato de ação voluntária, os moradores da cidade são convidados a doarem energia para que a praça seja revitalizada e possa ser utilizada e percebida como um importante ativo da sociedade. A ação de revitalização acontecerá no dia 29 de julho, das 09hs às 15hs.

“O espaço público passa a ser percebido como um espaço de todos, de convívio, de lazer e entretenimento. O Cine em Ação tem esta missão de sensibilizar e valorizar o espaço público, deixando um legado positivo por onde roda”, explica Thiago Kling, produtor do evento. Também serão ofertadas 8 (oito) oficinas de audiovisual para jovens e adolescentes da rede pública de ensino do município.

A programação terá sempre um curta metragem selecionado pela curadoria do projeto abrindo a sessão e, em seguida, os longas metragens. No dia 27 de julho, às 19h, quinta-feira, será exibido um dos filmes nacionais mais aclamados por público e crítica, Dois Filhos de Francisco (2005), dirigido por Breno Silveira, que conta a história dos irmãos Zezé di Camargo e Luciano. A seguir, na sexta-feira, 28 de julho, às 19h, é a vez da releitura do diretor Steven Spielberg para o clássico musical Amor, Sublime Amor (2021).

No sábado, 29 de julho, às 19h, um dos heróis mais cultuados das telas mergulha em uma experiência no multiverso em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021), com direção de Jon Watts. Encerrando o evento, no domingo, 30 de julho, às 18h, uma leve e divertida animação para toda a família, Lilo, Lilo, Crocodilo (2022), dirigida por Will Speck e Josh Gordon, que traz as vozes de Shawn Mendes e Javier Bardem nos principais papéis.

Serviço:

Cine em Ação:

De 27 a 30 de julho

Praça do Pinheirinho – Av. Jovino Fernandes de Sales – Bairro Pinheirinho, Alfenas.

De quinta a sábado: curta às 18h30 e longa às 19 horas.

Domingo: curta às 17h30 e longa às 18 horas.

Programação:

– Dia 27 de julho, quinta-feira: 19h – Dois Filhos de Francisco – Diretor: Breno Silveira. Ano: 2005. Duração: 2h12m

– Dia 28 de julho, sexta-feira: 19h – Amor, Sublime Amor – Diretor: Steven Spielberg. Ano: 2021. Duração: 2h36m

– Dia 29 de julho, sábado: 19h – Homem-Aranha: Sem Volta para Casa – Diretor: Jon Watts. Ano: 2021. Duração: 2h28m

– Dia 30 de julho, domingo: 18h – Lilo, Lilo, Crocodilo – Diretores: Josh Gordon, Will Speck. Ano: 2022. Duração: 1h46m.

Fonte: Assessoria de Imprensa Arteplural Comunicação

Foto: Divulgação