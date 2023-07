O setor agropecuário brasileiro tem apresentado um desempenho positivo, com projeções promissoras para o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2023. De acordo com estimativas baseadas nas informações de safras de junho, espera-se que o VBP alcance a marca de R$ 1,148 trilhão, representando um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior.

O destaque desse crescimento vem das lavouras, que apresentaram um aumento expressivo de 4,9%. Esse resultado foi impulsionado pelo recorde na safra de grãos e pelos ganhos de produtividade alcançados no setor. O valor da produção obtido pelas lavouras atingiu a marca de R$ 812,1 bilhões, contribuindo significativamente para o aumento geral do VBP.

No entanto, o cenário na pecuária é diferente. Houve uma retração de 2,4% no VBP da pecuária, principalmente devido à queda na produção de carne bovina e de frango. O valor da produção pecuária alcançou R$ 336,6 bilhões. Apesar desse recuo, alguns segmentos têm apresentado um desempenho positivo, como suínos, leite e ovos, que têm contribuído para o crescimento do setor.

É importante ressaltar que o desempenho positivo do setor agropecuário é resultado do trabalho árduo dos agricultores e pecuaristas, bem como dos avanços tecnológicos e das práticas sustentáveis adotadas na produção agropecuária brasileira. No entanto, é fundamental que os desafios enfrentados, como a busca por uma pecuária mais sustentável e a abertura de novos mercados, sejam enfrentados com determinação e políticas públicas adequadas.