Descarte irregular de lixo é constatado e prefeitura reforça serviços

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas através da secretaria de Serviços Públicos tem constatado de forma recorrente, o descarte irregular de lixo e materiais inservíveis em determinados bairros da cidade, sobretudo em terrenos baldios. Todo esse lixo pode contaminar o lençol freático, o que acaba prejudicando as residências nos lugares afetados, bem como a saúde dos próprios moradores.

A Prefeitura faz a limpeza da cidade todos os dias, mas infelizmente existem alguns pontos recorrentes, segundo o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato. “Diariamente constatamos muito lixo em alguns bairros da cidade, como Vila Matilde e outros, a prefeitura oferece coleta seletiva e o trabalho de cata-treco, precisamos conscientizar a população e, além disso, os moradores fazerem denúncias quando notarem qualquer irregularidade.”

Com o crescimento populacional e o aumento do consumo, a quantidade de resíduos produzidos tem se tornado um desafio e para a preservação do meio ambiente. No entanto, é importante ressaltar que o município possui um serviço de coleta de lixo eficiente, que desempenha um papel fundamental na gestão adequada dos resíduos.

E como o intuito de diminuir a quantidade de lixos depositados em lugares incorretos nos bairros da cidade a Prefeitura oferece o serviço de CATA-RECO.

Os agendamentos do cata-treco são realizados, de segunda a sexta, das 7h às 13h, segundo o zoneamento. Ao fazer a solicitação, a pessoa recebe orientações quanto ao momento exato de colocar o descarte em frente à residência. Para quem reside na área central e nas zonas oeste e leste, o telefone de contato é o 3697-2073, já na zona sul, o telefone de contato é o 3697-2319

Depois do agendamento, um caminhão da Prefeitura vai até o local solicitado e retira os objetos, sem nenhum custo. O material é separado e o que pode ser reformado é reaproveitado e o restante é encaminhado a cooperativas de reciclagem.

O serviço é promovido sem custos para o contribuinte e os materiais recolhidos pelo cata-treco são: guarda-roupa, sofá, colchão, cama, cômoda, estante, rack, mesa, cadeira e outros eletrodomésticos como geladeira, frigobar, fogão, máquina de lavar, etc.

A secretaria de Serviços Públicos ressalta que não são coletados entulhos de construção civil, tanques de cimento, vasos sanitários, caixas d’água de amianto, roupas, equipamentos eletrônicos de pequeno porte dentre outros. Também não são aceitos materiais entregues diretamente nos depósitos do cata-treco.

O secretário ainda conclui que esse serviço é extremamente importante, pois é notório o aumento de lixo depositada de forma errada no município. “Lembrando que isto é uma infração ao nosso código de posturas e está sujeito a severas punições e multa, por isso contamos com o apoio de toda a população.” Denúncias podem ser feitas pelo 153 ou 3697-2345.