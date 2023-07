Diogo Nogueira se apresenta no Festival de Inverno de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira, 21 de julho, Diogo Nogueira traz para Poços de Caldas o show inédito MPB É SAMBA, SAMBA É MPB. O Parque Municipal Antônio Molinari é o local escolhido pelo artista para celebrar com o público a música brasileira. A apresentação será às 20h (oito horas da noite), com entrada gratuita e aberta.

Além de novas leituras para os sucessos de sua carreira, como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e “Sou Eu”, Diogo traz o samba de roda da Bahia para o palco, além de sucessos do cancioneiro popular brasileiro. Indo de Arlindo Cruz a João Nogueira, passando por Chico Buarque, Beth Carvalho, Xande de Pilares, Tim Maia e Gilberto Gil, tudo acabará em samba!

“MPB é samba e samba é MPB, ambos estão na mesma prateleira”, diz o cantor. O repertório de Diogo Nogueira tende a abraçar e aproximar do público a diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. O artista traz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos: “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), “Primavera” (Cassiano e Silvio Rochael), “Andança” (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e “Aquele Abraço” (Gilberto Gil), entre outras. Também estão presentes recentes lançamentos e canções nunca ouvidas em sua voz.

O set list não será o único ponto forte do evento! Diogo traz, de volta, a dança. Sempre muito presente em seus shows, dentro e fora dos palcos, a dança será celebrada com a participação inédita do balé da companhia de Leandro Azevedo – ator, dançarino, coreógrafo e professor. Além de já ter composto a equipe de dança que representou o Brasil nas Olimpíadas de 2008, ele foi tricampeão da Super Dança dos Famosos ao lado de Paolla Oliveira.

O Parque Municipal Antônio Molinari ganhará ainda mais vida com um cenário inédito de led e figurino exclusivo assinado pela marca Dendezeiro, dos estilistas baianos Pedro Batalha e Hisan Silva.

A programação terá início às 18h, com apresentação das artistas poços-caldenses Nathalia Diniz e DJ Isadbob.

Serviço:

Diogo Nogueira – MPB é Samba, Samba é MPB!

Local: Parque Municipal Antônio Molinari

Endereço: Rua Senador Salgado Filho, s/n

Data: 21 de julho – sexta-feira

Horário (abertura da programação): 18h

Horário (início do show Diogo Nogueira): 20h

Classificação: livre

Gratuito e aberto

Foto: Guto Costa