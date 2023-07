ESF Cohab II realiza ação itinerante para pacientes Hipertensos e Diabéticos

Poços de Caldas, MG – A equipe da Estratégia de Saúde da Família – ESF do bairro Cohab 2 realizou uma ação itinerante para atendimento dos Pacientes Hipertensos e Diabéticos para controle e acompanhamento e solicitação de exames.

Ao todo, foram realizadas cerca de 80 atendimentos. O objetivo do atendimento itinerante foi pensando no paciente que por algum motivo específico não procura o atendimento na unidade deixando de ter a assistência para controle dessas doenças, e podendo ter um atendimento humanizado próximo de suas residências.

O enfermeiro, Douglas Eduardo de Paula falou sobre os atendimentos. “Com a ação, podemos verificar Pressão Arterial, Glicemia Capilar e a solicitação de exames Laboratoriais necessários para monitoramento desses pacientes. E equipe sempre ressalta mais importante que oferecer a receita da medição é ter estes Pacientes próximos e devidamente acompanhados.” Com o sucesso da ação, novas datas serão divulgadas.