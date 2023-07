Flávio Andrade destaca intensa movimentação esportiva no fim de semana

Poços de Caldas, MG – O final de semana em Poços de Caldas foi marcado por uma intensa movimentação esportiva e diversos eventos que agitaram a cidade. O Secretário Interino de Esportes, Flávio Andrade, comentou sobre as atividades realizadas e destacou a importância dessas competições para a comunidade esportiva local.

Um dos eventos de destaque foi o segundo Festival do Skate, realizado no Parque Municipal Antônio Molinari. O evento atraiu skatistas de diferentes idades e mostrou a crescente popularidade do esporte na região.

Outro grande evento foi a 14ª edição da Meia Maratona das Águas, que reuniu atletas de várias partes do país. Tatiele de Carvalho sagrou-se campeã na categoria feminina, enquanto Júlio, do Atletino de Poços, conquistou o primeiro lugar na categoria masculina. A cidade se orgulha de seus representantes e de ser palco de competições tão prestigiadas.

O futebol também teve seu espaço, com as finais dos campeonatos de base sub-11 e sub-13, realizadas na sexta-feira. Além disso, no domingo, a final do tradicional Interbairros agitou os moradores e reuniu times de diferentes bairros da cidade, em um campeonato que já se tornou uma tradição no município.

Flávio Andrade fez questão de ressaltar o JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais), uma competição que conta com a participação de várias escolas e alunos da região. Poços de Caldas sediou a etapa municipal e microrregional, e várias equipes se classificaram para a etapa regional em Passos. Agora, os atletas selecionados se preparam para a etapa estadual em Uberaba, onde competirão em diversas modalidades, como futsal, basquete, atletismo, judô, natação, tênis de mesa e ginástica rítmica.

O Secretário Interino enfatizou a importância da parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Secretaria de Educação e a Superintendência Regional de Educação para dar suporte e oportunidades aos alunos-atletas. Ele se mostrou satisfeito com o resultado da movimentada semana esportiva e celebrou o engajamento da comunidade esportiva de Poços de Caldas.