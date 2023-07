A Justiça determinou, na segunda-feira, 17, a suspensão da lei que proíbe debates sobre “ideologia de gênero” nas escolas públicas municipais (foto) de ensino privado de Uberlândia. A legislação, sancionada pelo prefeito Odelmo Leão no início do mês, foi alvo de uma ação civil pública movida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Uberlândia (Sintrasp). De acordo com a ação ajuizada pelo sindicato, o projeto de lei viola dispositivos constitucionais, incluindo o direito à igualdade, a proibição de censura em atividades culturais e a laicidade do Estado, além do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, bem como o direito à liberdade de aprender e ensinar. (Diário de Uberlândia)

Hospital inaugurado em agosto

Será inaugurado em agosto, com uma área construída de 30 mil m², divididos em 4 pavimentos, o Hospital Universitário Sagrada Família em Araguari. O hospital apresenta uma grande estrutura: são 19 salas cirúrgicas, 337 leitos de internação, 40 leitos de UTI, 3 salas de parto humanizado e um parque de imagem completo. Além disso, o hospital conta com um laboratório de análises clínicas, prontuário eletrônico e correio pneumático que permite um transporte rápido, eficiente e confiável para as necessidades especiais existentes dentro de um hospital. O sistema foi projetado para transportar, com toda segurança, amostras de laboratórios, bolsas de sangue, produtos farmacêuticos e inúmeras outras aplicações. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

25 mil pessoas na 11º Fliaraxá

O 11º Festival Literário de Araxá chegou ao fim no último domingo, 9, deixando uma marca no município mineiro – tanto cultural quanto economicamente. O evento, realizado entre os dias 5 e 9 de julho, reuniu cerca de 200 escritores, representantes da literatura brasileira, no Estádio Municipal Fausto Alvim, no centro da cidade. Apresentando uma programação diversa com curadoria dos escritores Afonso Borges, Tom Farias e Sérgio Abranches, o 11º Fliaraxá recebeu um público de 25 mil pessoas, que pôde conferir 291 atrações, dentre elas literárias, musicais e performáticas. (Correio de Araxá – Araxá)

Festival de Congado encanta multidão

Conselheiro Lafaiete foi palco de um evento cultural e religioso de grande importância para a comunidade local: o 42º Festival de Congado, realizado na emblemática Praça Tiradentes. Desde às 8 horas, as bandas começaram a chegar, marcando o início de uma celebração repleta de cores, música e fé. Ao longo do dia, a praça foi tomada por um grande número de pessoas, que aplaudiram entusiasticamente cada grupo participante. Um aspecto notável e significativo do festival foi a presença marcante de crianças nas guardas de congado, indicando a renovação dos membros e a continuidade das tradições culturais. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Regularização no Lago é debatida

Representantes da Alago estiveram reunidos, nessa segunda-feira, 17, com Carlos Eduardo, coordenador Geral de Meio Ambiente do MPMG e Rodrigo Brasil, coordenador do Sul de Minas, para tratarem sobre a regularização das construções às margens do Lago de Furnas. Thiago Amaral da Unelagos e representantes de Furnas marcaram presença no encontro. Essa reunião é resultado do encontro que ocorreu em Alfenas para dar início a um acordo com o intuito de resolver as demandas existentes. (Últimas Notícias – Formiga)

Ministério e Unops oferecem cursos

O Ministério Público do Trabalho em Governador Valadares, em parceria com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, oferecerá cursos gratuitos de capacitação profissional em Tecnologia da Informação. De acordo com o MPT, poderão participar “povos originários, comunidades tradicionais e comunidades periféricas da região”. Em Valadares, a iniciativa pretende favorecer as comunidades ribeirinhas. De acordo com o Ministério do Trabalho, essa parceria permanecerá até dezembro de 2023. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Ministra visita Teófilo Otoni

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve em Teófilo Otoni e foi recebida no gabinete do prefeito Daniel Sucupira. Na pauta foram debatidos assuntos de interesse das comunidades indígenas do município. A comitiva também esteve na Aldeia Escola Floresta em Itamunheque para conhecer os indígenas da Tribo Maxakali e ouvir os principais anseios daquela comunidade. “Estamos aqui com a ministra Sônia tratando de demandas em prol das nossas comunidades, da nossa gente. A vinda da ministra, juntamente com uma grande comitiva, mostra para nós a importância que os povos maxakali tem para o governo federal”, disse o prefeito. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br