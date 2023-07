Lançamento da Operação Férias Segura na 18ª CIA PM RV em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (17), a Polícia Militar realizou o lançamento da Operação Férias Seguras em Poços de Caldas. A ação foi promovida pelo Policiamento Rodoviário e teve início no km 536 da MGC 267, na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, com um efetivo operacional e administrativo preparado para atender à demanda.

A Operação Férias Seguras terá duração até o dia 31 de julho de 2023, e tem como objetivo principal a redução de sinistros de trânsito e o combate à criminalidade nas estradas. A equipe estará empenhada em capturar foragidos da justiça, combater o tráfico de drogas, apreender armas ilegais e identificar outros ilícitos que possam surgir durante a fiscalização.

A área de atuação da 18ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária abrange mais de 1800 km de rodovias, e a sede está localizada em Poços de Caldas. Durante a operação, os policiais estarão empenhados em garantir a segurança dos motoristas e passageiros que transitam pelas estradas sob sua responsabilidade.

A Polícia Militar Rodoviária ressalta a importância de respeitar as leis de trânsito, adotar uma direção defensiva e evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir. Além disso, a colaboração dos motoristas em relação aos procedimentos de fiscalização é fundamental para o sucesso da operação e para a segurança de todos os usuários das rodovias.