Minas Mais Café propõe outro olhar para a produção de café do Sul de Minas

Poços de Caldas, MG – Diante da cena de produção de café na região do Sul de Minas e o expressivo número de mulheres agricultoras da região, Minas Mais Café chega ao Festival de Inverno de Poços de Caldas com uma proposta para promoção da gastronomia mineira, aliado a outras vertentes artísticas, em especial as artes visuais e a música. A abertura da ação acontece neste sábado, 22 de junho, às 15h, no Box Cultural, localizado no piso superior do Mercado Municipal.

O intuito do projeto é solidificar a vocação cultural de Minas Gerais através de uma ação diferenciada para promoção da cultura gastronômica relacionada ao café, em especial ao fruto do trabalho desenvolvido por mulheres.

Assim, Minas Mais Café nasce com o propósito de mostrar para o público as inúmeras possibilidades da cultura do café, visando especialmente ser uma proposta de valorização e de preservação dos saberes das mulheres relacionados ao café, evidenciando a riqueza da cultura sul-mineira e da região vulcânica.

Para o Festival de Inverno será criada uma exposição fotográfica e intervenção visual no Box Cultural do Mercado, além disso, é um convite para que produtoras de café da região compareçam para um bate-papo, garantindo a troca de experiências com a comunidade. A programação também vai contar com discotecagem, degustação de cafés de sensoriais diferentes e degustação de quitutes à base de café.

Esta é uma das primeiras de muitas ações deste projeto, que foi pensado especialmente para ser um espaço para dar destaque às mulheres que desenvolvem trabalhos relacionados ao café, desde quem planta e colhe a quem faz pesquisa, serve, entende da bebida, cria receitas e memórias afetivas. Um evento maior está em fase de produção para acontecer no segundo semestre.

“Estamos muito felizes em fazer parte da programação do Festival de Inverno com esta pequena amostra do nosso evento, que será realizado em meados do segundo semestre. Queremos demonstrar o protagonismo da mulher na cultura do café e enaltecer as possibilidades de empreendedorismo feminino em diversas áreas relacionadas, mostrando o desenvolvimento de talentos, desde a produção do café à pesquisa científica, reconhecendo os saberes ancestrais das mulheres e claro, aliando a arte a cultura para tanto”, comenta a idealizadora da proposta, Sandra Ribeiro.

A equipe do projeto é formada por: Sandra Ribeiro (idealização e direção geral), Chiara Carvalho (produção executiva), Bjuá Masofie (criação de identidade visual e mídias digitais), Kauana Benelli (direção de arte e curadoria) e Isadbob (assistente de produção e dj).

O Festival de Inverno é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas / Prefeitura de Poços de Caldas e a ação Minas Mais Café tem apoio da Carvalho Agência Cultural, Café Fuca, Associação de Produtores de Cafés Especiais de Cabo Verde (ASSPROCAFÉ) e Casa do Artesão de Cabo Verde.

Confira a programação da intervenção MINAS MAIS CAFÉ no Festival de Inverno 2023:

Local: Box Cultural do Mercado Municipal de Poços de Caldas (Rua Pernambuco, s/n, Centro, 2º piso)

Dias 20 e 21 de julho – montagem da intervenção

*público poderá acompanhar a construção da intervenção visual

Dia 22 de julho (15h às 18h)

Abertura da exposição fotográfica de Sandra Ribeiro e intervenção visual com direção e curadoria de Kauana Benelli

Bate-papo

Degustação de cafés especiais da região vulcânica

Degustação de receitas feitos à base de café

Discotecagem com a DJ Isadbob

De 23 de julho a 22 de agosto

Exposição aberta à visitação no Box Cultural do Mercado

Horários: de segunda a sábado, das 7h às 18h / domingo, das 7h às 13h.