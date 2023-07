Mundo da Criança segue até a próxima sexta-feira, na Praça Dom Pedro II

Poços de Caldas, MG – Até a próxima sexta-feira, dia 21, o Mundo da Criança anima a Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), dentro da programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas. Das 13h às 17h, as famílias de turistas e moradores da cidade podem se divertir com a criançada, com brinquedos infláveis, recreação, pipoca, algodão doce, pintura facial e programação cultural especialmente para o público infantil.

Todas as atividades são gratuitas e para a pintura facial é necessária a retirada de senhas. Além da recreação, o Mundo da Criança também apresenta peças teatrais e intervenções circenses voltadas para crianças e adolescentes.

Na terça-feira (18), às 15h, será apresentada a peça Os Saltimbancos, pela Cia. de Teatro Conscius Dementia. Escrito por Chico Buarque, o espetáculo reúne quatro animais: o Jumento, o Cachorro, a Galinha e a Gata que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos.

Na quarta-feira (19), também às 15h, a Cia. Piquiliqui Produções apresenta As Novas Aventuras de João e Maria. Esta lúdica história do amor fraternal, conta com aventuras ainda mais intrigantes e cheias de surpresas, onde o que prevalece é a verdade, a amizade e a união entre irmãos.

Confira a programação:

TERÇA-FEIRA – 18

15h | Os Saltimbancos – Cia. de Teatro Conscius Dementia

QUARTA-FEIRA – 19

15h | As Novas Aventuras de João e Maria – Cia. Piquiliqui Produções

QUINTA-FEIRA 20

15h | Bolinhos da Mamãe – Cia. De Parolis de Teatro

Três solteironas, totalmente loucas, buscam desesperadamente um namorado, sem se importar com o que precisam fazer para isso, inclusive passar umas por cima das outras, causando grande confusão.

SEXTA-FEIRA 21

15h | (Des)espera – Cia. Circônicos

Um espetáculo de circo-teatro contemporâneo, onde a cenografia leva o imaginário do espectador para uma surrealista estação de trem. Ali um homem e uma mulher transitam no tempo de espera e descobrem diversas habilidades.

15h30 | Intervenção Trupe Autônoma de Professores Aposentados

Professores aposentados resolvem montar uma trupe de artistas para espalharem o que mais gostam de fazer: recitar poesias, fazer serenatas, contar histórias e difundir conhecimento.

Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece de 8 a 23 de julho, com mais de 150 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.