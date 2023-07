Poços de Caldas Futebol Clube foca testes físicos e novas contratações

Poços de Caldas, MG – O Poços de Caldas Futebol Clube está focado em sua fase inicial de preparação para o Campeonato Mineiro da segunda divisão. Com uma semana de trabalho, o clube está dedicado aos testes físicos dos atletas e à chegada de novos jogadores.

Em uma entrevista, o vice-presidente do clube, Alex Joaquim, destacou a importância dessa etapa inicial, enfatizando que ainda há atletas chegando ao elenco. Os testes físicos, realizados na terça e quarta-feira, permitirão ao professor ter um parâmetro da condição física de cada jogador, considerando que alguns já estão em ritmo de competição, enquanto outros ainda precisam aprimorar suas capacidades físicas.

O elenco do Poços de Caldas Futebol Clube tem sido alvo de uma avaliação cuidadosa. Alex explicou que alguns jogadores chegaram por meio de contratações feitas por ele, enquanto outros foram indicações do técnico André Leone. Além disso, jogadores vindos do São Bernardo, indicados por outro parceiro, também estão sendo analisados para a formação de uma equipe competitiva.

Quanto à programação até o início do campeonato, o clube planeja realizar de dois a três amistosos para aprimorar sua preparação. Alex mencionou que entrou em contato com o Pouso Alegre para a possibilidade de um jogo treino, e também estão em contato com times do estado de São Paulo para fechar outros jogos treinos, totalizando entre dois a três antes do início da competição.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com