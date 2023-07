Previsão do tempo nesta terça-feira,18, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para esta terça-feira, 18, é de céu parcialmente nublado sem previsão de chuva. Temperatura máxima pode chegar aos 24 graus e a mínima de 14 graus.

Minas Gerais

Terça-feira, 17, com sol entre nuvens e temperaturas estáveis em Minas Gerais. No Sul e Zona da Mata, o transporte de umidade de origem oceânica (que será o grande destaque desta semana) favorece o aumento de nebulosidade ao longo do dia, podendo ocorrer chuviscos em pontos isolados. Por outro lado, são esperados baixos índices de umidade, abaixo de 30%, são esperados à tarde.

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca na Zona da Mata, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Névoa seca no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Noroeste e Norte.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 6° e a máxima de 34° C.