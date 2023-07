“Quem são eles?” Peça de teatro do grupo NucleArte será apresentada na Urca

Poços de Caldas, MG – A peça de teatro “Quem são eles?” é atração do Festival de Inverno de Poços de Caldas na próxima terça-feira (18). O espetáculo do grupo NucleArte começa às 20h, no Espaço Cultural da Urca (Teatro Benigno Gaiga).

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos no Sympla (clicando aqui) e na Livraria Porão (Galeria Gibimba – Rua São Paulo, 46, sala 25 – Centro). O valor é acessível: R$ 20 inteira e R$10 a meia-entrada.

A história mostra o protagonista Ernesto (Nando Gonçalves), que investiga a identidade de seus inimigos. Incentivado pelo meio onde vive, ele busca saber quem são aqueles que prejudicam sua vida. Neste contexto, o público é convidado a refletir e se emocionar, mas boas risadas também estão garantidas.

O espetáculo instiga o público a pensar no próprio cotidiano a partir de algumas questões, como explica a diretora Marli Marques. “Você é o protagonista ou personagem secundário da sua vida? Você escolhe a sua roupa, o que come, o que ouve? Você fala, de verdade, aquilo que considera verdade? O que é a verdade? O que Eles dizem que é? O espetáculo ‘Quem são eles?’ nos traz um mergulho em tais questões, para que possamos chegar a alguma luz! Venha assistir, eu convido você a abrir os olhos”, diz.

Ficha Técnica

Quem são eles?

Elenco: Aria Nery, Luciana Rossi, Nanda Dearo, Nando Gonçalves

Sonoplastia: Aria Nery, Nanda Dearo

Fotos: Juliano Borges

Iluminação: Felipe Campos

Produção: João Araújo

Dramaturgia: João Araújo, José Nário

Direção: Marli Marques

Serviço

O quê? Peça de teatro “Quem são eles?”

Quando? Terça-feira (18), às 20h

Onde? Espaço Cultural da Urca (Teatro Benigno Gaiga)

Quanto? R$ 20 inteira e R$ 10 meia (ingressos aqui) e na Livraria Porão –

Galeria Gibimba, Rua São Paulo – 46,

sala 25, Centro)