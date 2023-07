Tiny House Band faz tributo a Tim Maia no Festival de Inverno

Poços de Caldas, MG – A Tiny House Band traz para o Festival de Inverno de Poços de Caldas um tributo a Tim Maia, ícone da música brasileira que influenciou muitos artistas e gêneros musicais ao longo de sua carreira. O show gratuito será realizado nesta quinta-feira, 20 de julho, às 19h, na Praça Dom Pedro II.

A intenção é homenagear o legado impressionante de Tim Maia através de um show especial, apresentando seus sucessos com arranjos atualizados, ao mesmo tempo em que é mantida a essência e a sonoridade do estilo incomparável do artista, proporcionando uma experiência única e emocionante para o público, envolvendo a todos em uma atmosfera de celebração e nostalgia.

Além disso, a proposta visa à promoção, valorização e fortalecimento da cena musical local já que, como o Festival de Inverno é um dos mais importantes eventos do Sul de Minas, esta é também uma oportunidade para que os artistas possam demonstrar seus trabalhos e experimentações, dialogando com diferentes públicos.

Tiny House Band é formada pelos músicos Pedro Delboni (guitarra), Raul de Castro Silva (baixo), Daniel de Moura (teclado), Thauan de Paula (bateria), Rullyan de Souza (trompete), Fred Dolabella (vocal) e Thales Baptista (saxofone).

“Todos na banda curtem o bom e velho funk e quando falamos de funk aqui no Brasil, não tem como não falar do Tim Maia. O show de tributo vem sendo uma oportunidade de aprofundarmos nossos estudos em funk nacional e o festival de inverno será a oportunidade perfeita de compartilharmos essa experiência com o público!”, destaca Pedro Delboni, um dos idealizadores do projeto.

O Festival de Inverno é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e o show da Tiny House Band tem produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais basta acompanhar nas redes sociais @tiny.houseband.

SERVIÇO

Tiny House Band – Tributo a Tim Maia no Festival de Inverno

Data: quinta-feira, 20 de julho de 2023

Horário: 19h

Local: Praça Dom Pedro II, Centro, Poços de Caldas

*Gratuito