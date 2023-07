Vinte anos da Lidarp é festejado com grande festa e homenagens especiais

Poços de Caldas, MG – No último sábado (15), a cidade de Campestre parou para comemorar uma data especial: os 20 anos da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (Lidarp). Fundada em 2003, a entidade se tornou uma referência no estado, desempenhando um papel fundamental no fomento do esporte na região.

O evento comemorativo foi marcado por momentos de nostalgia, relembrando os principais acontecimentos dessas duas décadas de história da Lidarp. Um documentário especial foi exibido, trazendo à tona as memórias marcantes e os feitos conquistados ao longo dos anos. Além disso, a ocasião foi marcada por emocionantes homenagens a diversas pessoas que fizeram e ainda fazem parte dessa trajetória de sucesso da entidade. Personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do esporte na região foram reconhecidas por seus esforços e dedicação em prol da Lidarp.

A Liga Desportiva do Alto Rio Pardo foi fundada no dia 13 de dezembro de 2003, com a presença de representantes das cidades de Alfenas, São Sebastião do Paraíso, Andradas, Monte Belo, Botelhos, Cabo Verde, Bandeira do Sul, Poços de Caldas, Muzambinho, Santa Rita de Caldas, Campestre, Ipuiuna e Pouso Alegre. O professor Márcio Aurélio Messias Franco (Prof. Marcinho), de Campestre, foi eleito para o primeiro presidente.

A Lidarp desempenha um papel significativo na promoção do esporte na região, incentivando o desenvolvimento de talentos e a integração da comunidade através do esporte. Seu trabalho ao longo dos anos tem sido fundamental para o crescimento e fortalecimento do cenário esportivo local.

Lidarp: Uma trajetória de união e dedicação ao esporte na região

Participaram ativamente da fundação da Lidarp personalidades engajadas e comprometidas com o esporte, cada uma representando sua respectiva cidade e trazendo consigo o desejo de promover a prática esportiva e seus valores positivos para a comunidade. Essas figuras pioneiras são: Prof. Márcio Aurélio Messias Franco, de Campestre; Sra. Aparecida Nunes Rodrigues, de Bandeira do Sul; Professor José Eduardo Cassaro, de Poços de Caldas; Prof. Leni Soares de Oliveira, de São Sebastião do Paraíso; Sra. Eliana Aparecida Carvalho, de Andradas; Sr. Cláudio Augusto Siqueira, de Cabo Verde; Prof. José Carlos da Costa, de Botelhos; Tiago Marques Hersen, de Alfenas; Prof. Adriano Junior Marques, de Bandeira do Sul; José Vitor Cardoso, de Monte Belo; Prof. Iray dos Santos, de Campestre; Prof. Fabiane Gonçalves Ribeiro, de Campestre; Humberto Macedo Junqueira, de Campestre; Prof. Marcos Antonio Carlim, de Andradas; Prof. Laércio Vieira Filho, de Santa Rita de Caldas e José Carlos Vicente, de Pinhal.

Esses idealizadores colocaram em prática um projeto que, ao longo das duas últimas décadas, impactou positivamente a vida de atletas, torcedores e entusiastas do esporte na região. A Lidarp se consolidou como uma instituição que promove a integração e a valorização do esporte como ferramenta de transformação social e qualidade de vida.

Ao longo de sua trajetória, a Lidarp realizou inúmeros eventos esportivos, campeonatos, competições e projetos que impulsionaram o crescimento e a visibilidade do esporte na região. Além disso, a entidade também foi responsável por revelar talentos esportivos, que brilharam não apenas localmente, mas também em competições estaduais e nacionais.

Os 20 anos da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo são motivo de celebração e gratidão àqueles que acreditaram na força do esporte como meio de união, inclusão e superação de desafios. O legado construído por esses fundadores permanece vivo e inspira a continuidade de um trabalho que coloca o esporte como protagonista na vida das pessoas, incentivando o espírito esportivo e colaborando para a construção de uma sociedade mais saudável e harmoniosa.

Carlos Alberto dos Santos (Lelo)

“Em 1985, o Governo do Estado desenvolveu os Jogos no Interior de Minas Gerais (JIMI), com a participação de cidades como Poços de Caldas, Campestre, Pouso Alegre, Itajubá, Varginha e Passos. O entusiasmo pelo esporte crescia na região, e a necessidade de substituir os atletas adultos que já haviam encerrado suas carreiras foi percebida. Dessa inquietação, surgiu o projeto Joju, os Jogos da Juventude, que contou com a participação de várias cidades, como São Lourenço, Varginha, Itajubá, Três Corações, Passos e Poços.

Aos poucos, o Joju ganhou forma e se consolidou como uma importante iniciativa esportiva na região. Enquanto isso, já existiam os Jogos da AMARP (Associação dos Municípios do Alto Rio Pardo), voltados para atletas adultos e promovidos em parceria com as prefeituras locais.

Percebendo a necessidade de desenvolver uma atividade social nas cidades da microrregião, com a contratação de profissionais de educação física, as lideranças locais criaram a LIDARP (Liga Desportiva do Alto Rio Pardo) há 20 anos. A ideia era preparar as equipes das cidades para disputarem os jogos Jojo, Josuninho e Gimbi, eventos que possibilitaram a revelação de talentos e o destaque de vários atletas locais em competições nacionais e internacionais.

A LIDARP assumiu a missão de agregar valores ao esporte na região, buscando o crescimento esportivo como destaque nacional. As palestras proferidas pelo professor Marcinho em várias partes do Brasil atestam a estrutura esportiva bem-sucedida na região, com o JIMI, o Joju e a LIDARP como pilares fundamentais para o desenvolvimento e a iniciação esportiva das crianças em diferentes cidades”.

Israel Pereira (presidente)

Em um momento repleto de emoção e gratidão, Israel Pereira, presidente da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (LIDARP), celebra os 20 anos de existência da entidade com orgulho e reconhecimento a todos os envolvidos nessa bela trajetória.

Ao longo do relato, Pereira destaca o papel transformador do esporte na região e a importância da LIDARP em fomentar e promover atividades esportivas, impactando positivamente a qualidade de vida das pessoas.

Agradecimentos são feitos às prefeituras, prefeitos, vice-prefeitos, legislativos municipais, secretários de esportes e diretores esportivos, cujo empenho e apoio têm sido fundamentais para a organização e realização das competições da LIDARP.

As arbitragens, os professores e a diretoria também recebem especial reconhecimento. Os árbitros, verdadeiros parceiros da entidade, desempenham papel fundamental nas competições, garantindo a sua qualidade e imparcialidade. Já os professores são enaltecidos como formadores e essenciais para o crescimento esportivo e a valorização do ser humano.

A diretoria e o conselho fiscal também são agraciados com a gratidão do presidente, pois são responsáveis pela administração e pelo sucesso financeiro da LIDARP, permitindo que projetos sejam desenvolvidos e recursos sejam absorvidos.

O reconhecimento estende-se a parceiros e amigos, cujo apoio e incentivo têm sido essenciais para o crescimento da entidade e do esporte na região. Legislativos federal e estadual, mídia e instituições parceiras são mencionados como pilares importantes nessa trajetória de sucesso.

Em um momento emocionante, Pereira destaca duas pessoas que foram fundamentais para inseri-lo no universo da LIDARP: o professor Márcio Aurélio Messias Franco, Prof. Marcinho, e o professor Carlos Alberto dos Santos, Prof. Lelo. Ambos são descritos como guerreiros e lutadores pelo esporte, com atuação relevante para o crescimento e a consolidação da LIDARP como uma referência no estado e no Brasil.

O relato do presidente encerra-se com um sentimento de gratidão e esperança, destacando que a trajetória da LIDARP continuará sendo construída por muitas outras pessoas, unidas pelo mesmo propósito de promover e valorizar o esporte na região. É com entusiasmo e reconhecimento que se projeta um futuro de crescimento, evolução e amor ao esporte na LIDARP, uma história que continuará sendo escrita com dedicação e paixão.

Professor Marcinho

O Professor Márcio Aurélio Messias Franco, Prof. Marcinho, transborda alegria ao comemorar os 20 anos de história da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (LIDARP). Emocionado, ele relembra a jornada desde a fundação da entidade, um sonho compartilhado com diversas cidades que hoje se tornou uma grandiosa realidade no sul e sudoeste de Minas Gerais.

O Prof. Marcinho reconhece que, no início, enfrentaram algumas dificuldades, mas com o apoio de várias pessoas, alcançaram essa marca histórica. Ele expressa sua felicidade e seu compromisso renovado em trabalhar com afinco, dedicação e determinação para contribuir ainda mais com o esporte na região.

Comparando a LIDARP a um filho, ele destaca o crescimento da entidade ao longo do tempo, com a participação de 34 cidades e clubes nas competições, abrangendo categorias que vão desde o sub-sete até o adulto nos naipes masculino e feminino.

O Prof. Marcinho dedica seus agradecimentos a todos os envolvidos no projeto, desde as diretorias que passaram pela LIDARP, os professores de educação física e técnicos das cidades, até os prefeitos e secretários municipais de esportes que abraçaram o trabalho da entidade.

Ele não esquece de agradecer o apoio do Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais (CREF-6), da Polícia Militar, da Secretaria de Estado de Esportes e de vários deputados que sempre apoiaram a LIDARP em seus projetos.

Marcinho não poderia deixar de mencionar sua família, agradecendo à sua esposa, suas filhas e seus pais, inclusive seu pai falecido recentemente, além de seu irmão Marcos. Ele destaca a importância de ter o apoio da família para seguir com o trabalho.

Além disso, ele faz questão de agradecer a três pessoas especiais em sua vida: Beto Junqueira, um grande amigo e parceiro de mais de 40 anos de esportes; Lelo e Israel, figuras importantes no esporte da região e na LIDARP, considerando-os irmãos de sangue, coração, fé e trabalho. Emocionado e satisfeito com o resultado da entrevista, o Prof. Marcinho finaliza parabenizando a LIDARP pelos 20 anos e encorajando a entidade a seguir em frente, sempre com paixão, dedicação e amor pelo esporte.

