Atletas da Caldense iniciam participação no circuito brasileiro juvenil de beach tennis

Poços de Caldas, MG – Os jovens atletas Gabriel Senna e Luíz Gomes, de 15 e 18 anos, iniciam nesta semana sua participação no circuito brasileiro juvenil de beach tennis, representando a A. A. Caldense.A dupla disputará dois torneios da série ITFBTJ100 (International Tennis Federation Beach Tennis Junior Tour), que reúne as principais competições nacionais da modalidade na categoria sub-18.

O primeiro desafio será o ITFBTJ100 – Circuito New Generation de Campinas. Gabriel e Luís jogarão na categoria duplas masculino sub-18. Na sequência, a dupla compete no ITFBTJ100 de Ribeirão Preto, nas chaves de duplas sub-18.Gabriel e Luís vêm treinando forte e esperam adquirir experiência e aprendizado nos torneios, representando Poços de Caldas e as cores da Caldense. Gabriel Senna agradece o apoio do clube e a dedicação do treinador Guilherme Gomes em sua evolução. A Caldense também deseja boa sorte aos jovens beach tenistas nos desafios e espera que eles possam obter bons resultados, levando o nome da Veterana para todo o país através do esporte.