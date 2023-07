Desenrola: Veja os bancos que vão participar do programa de quitação de dívidas

Brasília, DF – Na primeira fase do programa Desenrola, que entrou em vigor nesta segunda-feira, um benefício importante foi concedido às pessoas com débitos financeiros de até R$ 100, vencidos até 31 de dezembro do ano passado. Nessa etapa, as instituições financeiras estão realizando a limpeza dos nomes dos devedores, retirando as restrições presentes nos cadastros negativos.

Vale ressaltar que, apesar do nome ter sido limpo, a dívida em si não é perdoada. No entanto, o grande impacto dessa ação é que o devedor, após a limpeza do nome, passa a ter a oportunidade de retomar suas atividades financeiras de forma mais livre. Isso significa que ele poderá contrair novos empréstimos, realizar operações financeiras e até mesmo fechar contratos de aluguel.

Uma informação relevante é que a participação do Nubank, uma instituição financeira conhecida, não está incluída nessa primeira fase do Desenrola. Caso o Nubank participasse, o número total de pessoas físicas que seriam beneficiadas com a limpeza de seus nomes chegaria a 1,5 milhão, conforme informado pelo assessor especial da Secretaria de Reformas Econômicas, Alexandre Ferreira.

Alexandre Ferreira também destacou que a retirada das dívidas de até R$ 100 do cadastro negativo é uma condição obrigatória para todas as instituições financeiras que decidirem aderir ao programa Desenrola. Isso significa que todas essas instituições que se unirem ao programa devem cumprir com essa medida, buscando beneficiar um maior número de pessoas endividadas.

É importante mencionar que, com a negativação suspensa definitivamente, as restrições que afetavam a vida do devedor, como dificuldades em fechar contratos de aluguel ou compras parceladas, deixam de ser uma preocupação no momento da limpeza do nome. A dívida, no entanto, continuará existindo e se acumulando em termos contábeis, sendo fundamental que o devedor busque formas de quitar esse compromisso financeiro de maneira responsável.

Instituições participantes

Banco do Brasil

Bradesco

Caixa Econômica Federal

Itau

Santander

Inter

PicPay

Pan

PagBank

Mercado Pago