DMAE doará reservatório e bebedouro para a ABACO

Poços de Caldas, MG – A Associação Beneficente de Apoio à Comunidade (ABACO), localizada no Conjunto Habitacional Dr. Pedro Affonso Junqueira, Zona Sul da cidade, encaminhou ofício à diretoria do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), solicitando a doação de caixa d´água (reservatório) e a instalação de bebedouro para atender às necessidades da instituição.O diretor do DMAE, Paulo César Silva, sensibilizado com a solicitação, fez uma visita às dependências da ABACO para conhecer de perto o trabalho social realizado pela entidade e manifestar o atendimento às reivindicações contidas no ofício. “A ABACO faz um trabalho relevante para a nossa comunidade e não poderíamos deixar de atender às solicitações feitas, entendendo que a participação social é um dever nosso, já que o DMAE é uma autarquia mantida pelos recursos da população. Portanto, é um momento para conhecer de perto o trabalho realizado que é fantástico e digno de todos os nossos elogios e, ao mesmo tempo, nos solidarizarmos com as necessidades da instituição”, ressaltou o diretor.

ABACO

Desde 1998, a entidade oferece serviços para os moradores da Zona Sul, com foco naqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, por meio do Núcleo de Capacitação- Inclusão Produtiva, oferecendo cursos 100% gratuitos, incluindo cabeleireiro, manicure, costura criativa, auxiliar administrativo e vendas.

Atualmente são disponibilizadas 380 vagas para esses cursos. Além disso, oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para 70 famílias, visando fortalecer a função protetiva dessas famílias, por meio de oficinas reflexivas, socioculturais e esportivas, entre outras atividades.

Um novo serviço de contraturno social, oferta às crianças e adolescentes um espaço de atividades culturais, educativas e esportivas, durante o período que estiverem fora da escola, garantindo segurança alimentar (almoço e lanche aos dois períodos). Hoje, a entidade atende 35 crianças no período da manhã e 40 adolescentes no período da tarde.