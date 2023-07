Em amistoso Caldense Master empata com o Master de Andrelândia por 2 a 2

Poços de Caldas, MG – No último sábado (15) a equipe Master da Caldense entrou em campo no gramado do Ronaldão para enfrentar o time do Andrelândia em mais um amistoso em 2023. A partida também visava recolher alimentos para doação e, para acompanhar o confronto, era necessário levar 1kg de alimento que era recolhido no portão do estádio.

Na preliminar do amistoso, as equipes do Society da Caldense se enfrentaram e o resultado do jogo terminou em 3 a 3. Gols de Niltinho, Banana, Gilson para o Society Caldense Verde e Jimmy (2) e Laudo anotaram o Society Caldense Branco.

O Master Veterana vinha de uma derrota, a primeira do ano, sofrida na cidade de Mogi Mirim no último dia 24, e buscava uma vitória para voltar a somar resultados positivos no ano.

O jogo entre as duas equipes começou muito acirrado e com poucas chances para os dois lados, com os dois sistemas defensivos atuando perfeitamente bem. O time de Andrelândia tomou conta das ações durante boa parte do primeiro tempo, mas não conseguiu converter a posse de bola em muitas oportunidades claras de gol. Mesmo os erros individuais cometidos pelos jogadores alviverdes não levaram perigo, pois os atacantes adversários ao se aproximarem da meta da Caldense, eram prontamente desarmados.

Nos contra-ataques, a Caldense tocava a bola de forma rápida no meio de campo e conseguia boas jogadas de profundidade pelo lado direito, porém, também sem sucesso quando conseguiam penetrar na área do time adversário. Na segunda etapa, as chances aumentaram e o placar foi aberto. Paulo Sock e Claudinho balançaram as redes para a Caldense e Marcelo marcou duas vezes para igualar o marcador no apito final.