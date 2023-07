Festival de Inverno de Poços de Caldas oferece vivência multissensorial inspirada na Índia

Poços de Caldas, MG – Exposição fotográfica, mantras tocados e cantados ao vivo e prática de yoga esperam o público no Parque Municipal Antônio Molinária no sábado de manhã

No próximo sábado, dia 22 de julho, às 9 horas da manhã, o Festival de Inverno de Poços de Caldas, promovido pela prefeitura da cidade, através da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta “Índia – Conexão e Arte”. A atração cultural oferece ao público vivências multissensoriais envolvendo exposição fotográfica, mantras tocados ao vivo e prática de yoga e acontece no Parque Municipal Antônio Molinari com entrada franca.

A vivência multissensorial proposta já foi realizada com grande sucesso, principalmente entre os adeptos da prática de Yoga ao ar livre, em sua edição de estreia em outubro de 2020, de forma de Live por meio do edital Poços Curte em Casa. Foi realizada pela primeira vez presencialmente no Edital de Economia Criativa de Poços de Caldas, na praça do Museu Histórico e Geográfico, em 2021, e no Festival de Inverno de Poços de Caldas de 2022.

Sua idealizadora, a fotógrafa Dani Alvisi, conta que a proposta busca a conexão entre arte e saúde pública, tendo como base o alcance das manifestações artísticas e seu impacto positivo. “A arte desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar físico e mental, além de proporcionar uma dimensão adicional à vida das pessoas”.

A vivência multissensorial proposta em “Índia – Conexão e Arte” baseia-se na exposição física de fotografias produzidas pela fotógrafa na Índia em 2019. As imagens, segundo a autora, foram selecionadas com o intuito de proporcionar estímulos harmônicos, relaxantes e de auto conexão. Desta vez as fotografias serão expostas e distribuídas ao público em uma série de cartões postais.

O público presente será convidado para desfrutar de uma experiência sensorial que inclui uma prática de Yoga conduzida pela mestra Ana Casalinho e que se estenderá por meio mantras tocados ao vivo pelas artistas e instrumentistas Fernanda Dearo, Nathália Diniz, Ariane Nery e Julia Montezano. “Com violão, teclado, contrabaixo acústico e percussão, os mantras foram especialmente arranjados para acompanhar e destacar o canto, proporcionando uma experiência autêntica. Destaco que para esse próximo sábado, incluímos novos mantras no repertório”, conta a cantora e compositora Nathália Diniz.

“Índia – Conexão e Arte” é uma produção da Lavanda Cultural, que tem a frente as produtoras Dani Alvisi e Bibi Rodriguez.

Serviço:

“Índia – Conexão e Arte”

Sábado (22/07)

9 horas

Parque Municipal Antônio Molinari

Leve seu mat ou canga e participe!

Festival de Inverno de Poços de Caldas