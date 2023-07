Festival de Inverno recebe Os Camarás & Convidados neste sábado

Poços de Caldas, MG – Neste sábado, 22 de julho, a banda Os Camarás realiza um show inédito no Festival de Inverno de Poços de Caldas, às 20h30, na Praça Dom Pedro II. O show Os Camarás & Convidados marca uma nova fase do grupo e contará com a participação de diversos convidados, cantores e compositores da cidade. A apresentação traz no repertório os melhores balanços do velho e do novo da música popular brasileira, incluindo também músicas autorais inéditas, que compõem o segundo disco da banda.

Os Camarás são um grupo de músicos e produtores de Poços de Caldas, focados na criação e produção da Nova Música Popular Brasileira, desde 2019, formado por João Paulo Oliani ‘Fubá’ (DJ, guitarrista e voz), Lagunaz (guitarra e voz) e Breno Oliani (baixo). O show Os Camarás & Convidados marca o começo de uma nova fase da banda, com a apresentação de músicas inéditas do segundo disco do grupo, que está atualmente em fase de produção, além de uma mistura do velho e do novo da MPB, reverenciando o groove e o balanço da música brasileira.

O show, assim como o álbum inédito, conta com a participação especial dos artistas Duo Casullo, Luan Moonrib, Mununu e Tine Taga, e também dos músicos Giuliano D’Onofrio (percussão) e Thauan Reis (bateria).

Em 2022, Os Camarás lançaram o disco “Camará”, em parceria com o músico Nego Moura, que atingiu centenas de milhares de ouvintes nas principais plataformas de áudio, além de terem ficado entre as 15 melhores músicas de Minas Gerais, no Prêmio da Música de Minas Gerais de 2022, com a música ‘Reafricanizar’. Mais recentemente, em janeiro de 2023, lançaram o single ‘Preta de Humaitá’, uma parceria cheia de soul com o cantor e compositor poços-caldense Mununu.

Em 2023, um novo projeto está em construção: um disco se encontra em produção, com faixas em parceria com diversos compositores e cantores da cidade e previsão de lançamento ainda no segundo semestre deste ano. É este projeto que deu origem ao show Os Camarás & Convidados.

“Este é um show muito especial, um começo de um novo tempo da banda, reafirmando nosso flerte com o groove da música brasileira e reafirmando nosso propósito de contribuir com a arte local e com a música independente.”, comenta o músico e produtor Fubá.

O Festival de Inverno é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e o show Os Camarás & Convidados tem produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural.

SERVIÇO

Os Camarás & Convidados no Festival de Inverno

Data: sábado,

22 de julho de 2023

Horário: 20h30

Local: Praça Dom Pedro II, Centro.