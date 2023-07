Homem tem fortes dores abdominais e colide carro com poste na MGC 267

Poços de Caldas, MG – Na noite da última segunda-feira (17), um acidente de trânsito com vítima leve foi registrado na MGC 267, km 525, em Poços de Caldas. A Polícia Militar, por meio da Polícia Militar Rodoviária, prontamente se deslocou ao local para prestar atendimento.

De acordo com os relatos do condutor D.D.C.C, de 31 anos, o mesmo seguia no sentido centro/bairro com seu veículo Hyundai/I30, de cor prata, quando foi acometido por fortes dores abdominais. Essas dores fizeram com que o condutor perdesse o controle do veículo, resultando em uma colisão contra um poste de iluminação. O impacto foi tão severo que o poste acabou caindo sobre a pista de rolamento, ocasionando uma interdição parcial da via.

Após o ocorrido, o teste do etilômetro foi realizado, e o resultado apontou 0,00 Mg/L de álcool no organismo do condutor, descartando a possibilidade de embriaguez ao volante.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prontamente prestou os primeiros socorros ao condutor, que apresentava ferimentos leves. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, onde permaneceu em observação médica.

A equipe do Departamento Municipal de Energia, em conjunto com representantes da empresa RCE, compareceu ao local para realizar a troca do poste de iluminação danificado, visando restabelecer a normalidade no tráfego da região.

O veículo envolvido no acidente foi liberado para um custodiante e removido do local.

A perícia técnica será realizada em momento oportuno para apurar as circunstâncias detalhadas do sinistro.