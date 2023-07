Motorista é preso por trafegar em velocidade próximo a terminal de passageiros

Poços de Caldas/MG – Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na prisão de um condutor que trafegava em alta velocidade e de maneira imprudente nas proximidades do Terminal de Linhas Urbanas (TLU ZONA SUL) em Poços de Caldas.

O flagrante ocorreu na noite de anteontem (18) na rodovia LMG-877, km 10, trevo da rotatória da Saturnino de Brito. De acordo com a polícia, o veículo VW/GOLF, cor amarela, placas JII2G67/MG, desrespeitou o sinal de pare da rotatória e empreendeu fuga em alta velocidade com arrastamento dos pneus, gerando perigo de dano aos pedestres e passageiros do terminal.

Após dar ordem de parada, a equipe policial iniciou o acompanhamento do veículo evadido, transmitindo suas características e destino via rádio. Uma viatura da PATRULHA RURAL realizou um cerco/bloqueio no trevo da rodovia, possibilitando a abordagem do veículo na rua Benedito Campos nº 40.

O condutor, identificado como M.V.C, 20 anos, apresentou-se como habilitado e com o documento anual do veículo em dia. Alegou que as manobras arriscadas foram motivadas pela preocupação com sua filha doente. O teste do etilômetro realizado resultou negativo para consumo de álcool.

Diante da gravidade das infrações cometidas, o motorista foi preso em flagrante por trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local próximo a estação de embarque e desembarque de passageiros, além de colocar em risco vias estreitas. Após assinatura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ele foi liberado.

O veículo VW/GOLF foi apreendido, e os devidos autos de infração foram lavrados pelas infrações cometidas pelo condutor.

A ação policial teve como protagonistas o Sargento Esteves e o Soldado Sales, da equipe VP 30442, que agiram prontamente para coibir a imprudência e garantir a segurança da comunidade local. As autoridades reforçam a importância de respeitar as regras de trânsito e dirigir de forma responsável para evitar acidentes e proteger a vida de todos.