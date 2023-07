O time do Nova Aurora é campeão do Campeonato Interbairros

Poços de Caldas, MG – No último domingo (16), aconteceu a final do Campeonato Interbairros de Futebol Amador no Ronaldão. O time do Nova Aurora foi o grande campeão numa partida difícil e equilibrada com a equipe do Quisisana.

O jogo terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar e teve que ser decidido nos pênaltis. A partida acabou em 4 a 3 para o Nova Aurora.

Este ano, o Interbairros teve participação de 23 equipes. O campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio da Associação de Árbitros de Poços de Caldas e da Liga Poços-caldense de Futebol. Os jogos começaram no dia 18 de junho.

Além dos já citados, os times desta edição foram Conjunto, Vila Matilde, São José 1, São José 2, Córrego D’antas, São Bento, Santo André, Monjolinho, Jd. Caldense, Chiqueirão, Esperança, Vila Rica, Country Club, Itamaraty, Gama Cruz, Monte Almo, Nova Aparecida, Bandeirantes, Maria Imaculada, São João e Santa Rita.