Operação policial resulta em apreensão de menor e drogas no bairro Jardim Regina

Poços de Caldas/MG – Em uma operação conjunta, as equipes Rocca e Tático Móvel da Polícia Militar realizaram uma ação para coibir o tráfico de drogas no Bairro Jardim Regina, em Poços de Caldas.

A operação ocorreu na Travessa Fernão Dias, onde informações de atividades ilícitas envolvendo drogas foram reportadas às autoridades. Ao avistar a viatura policial, um indivíduo menor de idade tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelas equipes.

No local em que o menor se encontrava, foram encontrados e apreendidos diversos itens relacionados ao tráfico de drogas.

Uma quantia em dinheiro; 84 pedras de crack; 03 pedras brutas de crack; 01 tablete de maconha; 05 porções de maconha; 02 porções de haxixe e 05 pinos de cocaína.

Tanto o menor de idade quanto o material apreendido foram conduzidos à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. As autoridades reforçam a importância da colaboração da sociedade em denunciar atividades suspeitas.