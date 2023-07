Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas no centro

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar realizou a prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Avenida Francisco Salles, região central da cidade.

A ação policial teve início após a PM receber informações sobre um indivíduo que estaria atuando na venda de entorpecentes na região. As características do suspeito foram repassadas às equipes, que o localizaram próximo a um supermercado e um ponto de ônibus.

Ao avistar a aproximação dos policiais, o suspeito tentou empreender fuga, mas foi interceptado e submetido a uma abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas em suas roupas uma bucha de substância similar à maconha e dois papelotes contendo uma substância em pó esbranquiçada semelhante à cocaína. Além disso, uma quantia em dinheiro, totalizando R$655,30, também foi apreendida.

O indivíduo negou qualquer envolvimento com a venda de drogas, alegando que o dinheiro pertencia a seu pai. No entanto, verificou-se que o suspeito já possuía histórico de prisões relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Diante das evidências, o suspeito, um homem de 18 anos, foi preso em flagrante e informado de seus direitos. Devido ao seu estado físico após a abordagem, ele foi conduzido ao hospital para receber atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais apreendidos, para a realização dos procedimentos legais adequados.

A ação da Polícia Militar demonstra o contínuo esforço das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e preservar a segurança e tranquilidade da comunidade. A população é incentivada a continuar colaborando com informações que possam auxiliar no combate ao crime, contribuindo para uma cidade mais segura para todos.