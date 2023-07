Polícia Militar realiza operação de trânsito com foco na conscientização e prevenção

Poços de Caldas/MG, – A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, conduziu uma operação de trânsito na MGC 267, Km 536, em Poços de Caldas, com o objetivo de promover a conscientização, prevenção e assistência aos condutores.

A Blitz educativa, preventiva e assistencial aconteceu das 09h às 11h30 e contou com a colaboração do SEST SENAT e DEER/MG, que uniram esforços para tornar as estradas mais seguras.

Durante a ação, foram realizadas atividades de conscientização, com dicas de segurança para os motoristas, e fiscalização veicular para garantir a regularidade dos veículos em circulação. A iniciativa teve como foco principal orientar os condutores sobre a importância do respeito às regras de trânsito, a fim de evitar acidentes e preservar vidas.

A equipe VP 32469, liderada pelos Sargentos Medeiros e Del Aguila, foi fundamental na coordenação e execução das atividades, demonstrando o comprometimento da Polícia Militar em promover a segurança nas estradas e garantir um trânsito mais responsável e consciente.

A participação do SEST SENAT e DEER/MG reforçou a importância da integração entre os órgãos públicos e instituições privadas para a construção de um tráfego mais seguro e responsável.

A Polícia Militar de Minas Gerais reitera o compromisso em atuar de forma preventiva e educativa, buscando sempre a conscientização dos condutores e a prevenção de acidentes, a fim de tornar o trânsito mais humano e preservar vidas nas rodovias do estado.