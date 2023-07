Prefeito pode interditar MG-170

O prefeito de Guapé, Nelson Lara, pretende interditar parcialmente a MG-170 (foto), que liga o município a Pimenta, para pressionar por obras na rodovia. O objetivo é alertar as autoridades para a pavimentação dos 16 quilômetros ainda de terra, a construção de uma ponte e o encabeçamento de outra, que estão paralisadas há cerca de 10 anos, e a manutenção dos cerca de 30 quilômetros já pavimentados. Segundo o prefeito, os recursos reservados para terminar os trabalhos na MG-170, oriundos do acordo entre o Governado do Estado e a Vale, por causa dos danos causados pela barragem de Brumadinho, foram desviados para outras obras. (Folha da Manhã – Passos)

Projeto ajuda estudantes de Lavras

Para além de hortas, cultivar conhecimentos é um dos objetivos do projeto de extensão “Implantação de horta educacional infantil na UFLA: plantando sementes para a Educação Ambiental”. O projeto vinculado à Escola de Ciências Agrárias de Lavras (Esal/UFLA), reúne estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Francisco Sales. Com as ações semanais realizadas tanto na UFLA quanto na Escola, os adolescentes passam a ter contato com o manejo e o plantio de variados tipos de hortaliças, aprendendo técnicas de cultivo sustentáveis. Além de fazer parte da merenda dos estudantes da Escola, as hortaliças produzidas lá também são (Gazeta de Varginha – Varginha)

Uberaba se destaca na ImunizaSUS

Com o tema “Declaração vacinal: Uma estratégia de comprovação vacinal de estudantes que deu certo”, Uberaba foi representada na Oficina ImunizaSUS realizada durante o 37º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, em Goiânia. O evento é realizado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e destaca as iniciativas brasileiras usadas para ampliar a vacinação num momento em que o país vive a baixa procura pela imunização. Uberaba foi uma das cidades selecionadas para a Oficina ImunizaSUS durante o congresso. (Jornal de Uberaba)

Prefeitura promove Jovens Talentos

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, através do Programa Acessuas Trabalho e em parceria com o Senac, realiza o Workshop Jovens Talentos para o público de 14 à 24 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho ou buscam vagas de Jovem Aprendiz. O projeto visa proporcionar aos jovens, práticas e técnicas para inserção ao mercado de trabalho por meio de simulação de entrevistas, ensinando a eles o planejamento de carreira, marketing pessoal, elaboração de currículo, trabalhando as habilidades comportamentais e ensinando como realiza o encaminhamento de currículos com a intenção de que possam se candidatar em funções que desejam e se posicionarem profissionalmente. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Ouro Preto relembra o triunfo barroco

Depois de exatos 290 anos, Ouro Preto vai reviver no próximo dia 22 o Triunfo Barroco. A grande festa, realizada em 1733 na então Vila Rica de Ouro Preto para comemorar a conclusão das obras da Matriz do Pilar, hoje, Basílica do Pilar, acontece com a participação da comunidade das Irmandades, artistas e grupos de tradição, numa exibição única e gratuita. O espetáculo começa às 8h, com repique dos sinos das Igrejas e, às 18h, terá o cortejo saindo do Largo do Rosário rumo à Matriz do Pilar. Com base na crônica de Simão Ferreira Machado, publicada em Lisboa em 1734, sob o título de “Triunfo Eucarístico”, a reconstituição do fabuloso evento mobiliza centenas de pessoas. (O Liberal – Ouro Preto)

