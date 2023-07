Previsão do tempo nesta quarta-feira,19, para Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para esta quarta-feira, 19, é de céu nublado com previsão de chuva (até 3 mm). Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 12 graus.

Minas Gerais

A quarta-feira, 19, terá aumento de nebulosidade e ocorrência de chuva isolada no Sul e Zona da Mata. Aumento da nebulosidade também nas regiões Central e Leste, com ligeiro declínio das temperaturas máximas.



Céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado a nublado nas regiões Oeste, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Na RMBH, mínima entre 11/13ºC e máxima entre 27/29ºC.