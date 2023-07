Primeiro Circuito de Jiu Jitsu Lutas Casadas/Troféu Guarda Campeã acontece neste domingo

Poços de Caldas, MG– Neste domingo (23), será realizado o Primeiro Circuito de Jiu Jitsu Lutas Casadas/Troféu Guarda Campeã, um evento esportivo com o patrocínio da Secretaria de Esportes e da Prefeitura Municipal. O torneio acontecerá no Ginásio Municipal do Marco Divisório e promete emocionar os amantes do esporte e da arte marcial.

Uma das características mais especiais desse evento é a homenagem aos Inspetores Marcelo Bastos e Inspetor Robert, reconhecidos como os principais responsáveis pelo trabalho do Sensei Betinho, organizador do evento que há 16 anos tem dedicado sua vida ao ensino do jiu jitsu em Poços de Caldas. “Essa justa homenagem celebra o empenho e dedicação desses profissionais ao esporte e à comunidade”, destacou Betinho.

Além disso, o Primeiro Circuito de Jiu Jitsu também será uma oportunidade para realizar uma ação social em prol do jovem Antônio. Parte da arrecadação do evento será destinada à compra de uma cadeira de rodas, proporcionando ao jovem mais conforto e mobilidade em sua rotina diária.

A presença da família de Antônio e dos Inspetores homenageados tornará o evento ainda mais especial e cheio de significado para a comunidade.

O Primeiro Circuito de Jiu Jitsu contará com a participação do Vereador Wellington Guimarães Paulista e do Secretário de Esportes, Pelezinho, que demonstram o apoio e engajamento das autoridades municipais no incentivo ao esporte e ações sociais na cidade.

A realização desse evento só foi possível graças ao patrocínio de empresas engajadas e comprometidas com o esporte local, tais como Tattoo Anjos, Lila Café e Ual Shop Lan House, que contribuíram para tornar esse circuito uma realidade.

“A comunidade de Poços de Caldas é convidada a prestigiar e apoiar esse evento esportivo e social, unindo-se em torno do jiu jitsu e da solidariedade, fortalecendo os laços comunitários e valorizando os esforços de todos os envolvidos para promover o bem-estar e a prática saudável do esporte”, finalizou Betinho.