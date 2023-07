Procon finaliza primeiro ciclo de palestras com diversos setores do comércio local

Poços de Caldas, MG – Aconteceu semana passada, a última reunião presencial do projeto “Comércio Consciente”, realizado pelo Procon de Poços, em parceria com a ACIA (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas).

O comércio local desempenha um papel crucial na vida das comunidades e economias, fornecendo bens e serviços essenciais e fortalecendo os laços sociais. Para que essa relação comercial seja sustentável e tolerante para ambas as partes, é fundamental promover o comércio consciente, no qual os direitos e garantias do consumidor são respeitados e com a legislação vigente.

No total foram realizadas 13 reuniões com diversos setores do comércio, que contou com a participação de 122 empresas, segunda a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, todas as reuniões foram produtivas. ” Encerramos esse primeiro ciclo com as reuniões mensais e demos um feedback a ACIA sobre as reuniões e a importância dos comerciantes estarem sempre adequados à legislação consumerista. Como forma de dar continuidade ao projeto será produzida pelo Procon uma cartilha, a ser confeccionada e distribuída pela ACIA no comércio local, contendo algumas orientações aos fornecedores.”

A melhoria às leis e normas que regem o comércio é um pilar fundamental para garantir a segurança dos consumidores. Os comerciantes devem manter-se atualizados em relação às regulamentações pertinentes ao seu setor, como o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e cumpri-las rigorosamente. Isso envolve desde a emissão correta de notas fiscais até a proteção dos dados pessoais dos clientes.

Em suma, o comércio consciente é essencial para que o comércio local se torne cada vez mais seguro e conforme a legislação. Ao garantir os direitos e garantias do consumidor, estabelecer práticas transparentes e éticas, bem como promover a cooperação e o desenvolvimento sustentável, os comerciantes fortalecem sua relação com a comunidade e criam um ambiente inspirado para o crescimento econômico e social, beneficiando a todos os envolvidos.