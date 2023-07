Secretaria de Meio Ambiente alerta para período de queimadas

Poços de Caldas,MG – A Prefeitura de Poços de Caldas através da secretaria de Meio Ambiente por meio do Governo de Minas Gerais está reforçando as ações para coibir incêndios florestais criminosos e outras ações prejudiciais à flora e fauna, especialmente nesta época do ano, mais seca.

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, já intensifica as fiscalizações nos meses de julho e agosto, com operações e visitas aos produtores e moradores de toda zona rural do estado, visando difundir as orientações sobre cuidados necessários.

Sob coordenação do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), a PMMG atua, também, em cooperação em ações de fiscalização ambiental, treinamento de equipes técnicas e combate a incêndios florestais, para prevenir e reprimir crimes contra o meio ambiente e dar segurança às atividades sustentáveis, desenvolvidas nas áreas de proteção ambiental. Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) são outras instituições envolvidas no processo.

O fenômeno atmosférico-oceânico El Niño deve alterar o tempo no Brasil e em Minas Gerais em 2023. O fenômeno afetará principalmente a temperatura no inverno, segundo os estudos climatológicos mais recentes. Vale lembrar que o fator climático é decisivo para a severidade do período de incêndios, ainda que sejam anualmente dispostos recursos materiais e humanos em volumosa escala.

Em Poços de Caldas, um incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira,17, consumiu uma área de 10 mil metros quadrados de vegetação, na região leste de Poços de Caldas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão de combate a incêndio deslocou ao local, uma área de vegetação localizada no Bairro Itamaraty 4, por volta das 20h. Além da vegetação, o incêndio consumiu resto de poda que havia no local.

Segundo os Bombeiros, o trabalho de combate durou cerca de 30 minutos e foram utilizados 1.000 litros de água.

A secretaria de Meio Ambiente, reforça sobre os cuidados por parte da população quanto ao descarte de resíduos que podem gerar combustão e, também, em relação a atos propositais, configurando crime ambiental. Os números disponíveis para denúncias e comunicados relacionados a incêndios são: (193) Corpo de Bombeiros; 199, 153 ou o 3697-2266 (Defesa Civil).

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinicius Ferreira de Moraes, além dos danos ao meio ambiente, a secretária reforça que as queimadas acarretam prejuízos para o setor público e privado, com o aumento da demanda por atendimentos médicos e gastos com saúde, danos ao patrimônio e aos produtores rurais com o empobrecimento do solo e erosão, entre outros fatores.