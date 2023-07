Usuários do mundo inteiro estão relatando problemas para acessar o aplicativo do WhatsApp na tarde desta quarta-feira (19). No Downdetector, site que reúne reclamações do funcionamento de softwares e aplicativos, mais de 30 mil pessoas registraram problemas para enviar mensagens pelo WhatsApp. Os aplicativos do Instagram e Facebook, que também pertencem à Meta, não apresentaram problemas.