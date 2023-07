Dupla Denis e Matheus se apresenta no Festival de Inverno no domingo

Poços de Caldas, MG – Neste domingo, 23 de julho, a dupla sertaneja Denis e Matheus faz sua estreia na programação do tradicional Festival de Inverno de Poços de Caldas. O show está marcado para 15h, no Parque Municipal Antônio Molinari, com entrada gratuita.

Denis e Matheus vêm construindo um importante trabalho musical para o estilo na cidade e região e buscam conquistar espaço para a promoção do seu trabalho autoral e fortalecer a sua marca registrada. Para o Festival a dupla é acompanhada da banda base formada por Matheus Paes (guitarra), Cassiano Rossi (bateria) e Jhoe Gonçalves (baixo), apresentando no repertório suas canções autorais mescladas com os principais sucessos sertanejos do momento, além de grandes clássicos que marcaram época, as famosas modas sertanejas, a fim de atrair um público diversificado e de todas as idades, para dançar, cantar e interagir, gerando um grande espetáculo, com muita música e diversão para todos.

O Festival de Inverno é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e o show de Denis e Matheus tem produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural.

SOBRE DENIS E MATHEUS

Em 2021, a dupla sertaneja poços-caldense Denis e Matheus lançou o seu primeiro EP, “Denis e Matheus Volume 1”, que tem a música “Não Superou” como o principal single. A canção, que é de autoria de Matheus Imesi, que faz a segunda voz na dupla com Denis Chini, já alcançou a marca de 280 mil views no YouTube. “Não Superou” se destaca pelo alto astral e pela coreografia do balé de apoio, fazendo com que o público interaja cantando e dançando. As faixas do EP falam de amor e relacionamento e possuem ritmo contagiante.

O estilo da dupla utiliza elementos do sertanejo universitário e do piseiro, voltado para o público jovem, mas sem deixar de lado as tradicionais modas de viola que marcaram época, como os clássicos “Boate Azul” e “Ainda Ontem Chorei de Saudade”.

Tanto Denis quanto Matheus são violonistas e começaram suas carreiras artísticas bem cedo, com influência da MPB e do rock. No entanto, no momento, o sertanejo é o ritmo preferido da dupla. A dupla segue produzindo novos conteúdos, circulando com shows em diversos eventos, com planos de lançar novos trabalhos autorais em um futuro próximo.

Seu trabalho pode ser conferido nas redes sociais @denisematheusofc e também nas plataformas digitais de música.

SERVIÇO

Denis e Matheus no Festival de Inverno

Data: domingo, 23 de julho de 2023

Horário: 15h

Local: Parque Municipal Antônio Molinari – Poços de Caldas

*Gratuito