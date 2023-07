Poços de Caldas ganha mais dois novos cartórios de Registro de Imóveis

Poços de Caldas, MG – O deputado estadual Mauro Tramonte conseguiu uma importante ação que beneficiará toda a população da cidade de Poços de Caldas, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região: é a autorização para instalação de dois novos cartórios de Registro de Imóveis. Ela foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) publicada no Diário do Judiciário no último dia 13 de julho. “Ficam instalados o 2º e o 3º Ofícios de Registro de Imóveis da Comarca de Poços de Caldas”, registra a publicação.

A Comissão de Organização e Divisão Judiciárias do TJMG reconheceu a importância da criação dos dois novos postos. “De acordo com a geografia urbana atual, busca garantir uma prestação de serviço mais eficiente e adequada”, registrou o documento.

Mauro Tramonte explicou que a criação desses dois cartórios, além de melhorar o atendimento à população, contribuiu para a melhoria do ambiente de negócio do setor da Construção Civil. “Este é um setor muito importante, que acaba ativando também os setores do comércio e da indústria, gerando emprego e renda para os habitantes de Poços de Caldas e em toda região”.

A primeira ação do deputado para a ampliação desse atendimento cartorial aconteceu em 2019, quando ele oficiou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), solicitando ao então presidente do Tribunal de Justiça, Gilson Lemes, e ao desembargador Octávio Bocalline, intercessão junto à Corregedoria, para o desmembramento do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Poços de Caldas, tendo em vista a Lei 12.920/98, que conferia ao município a possibilidade de ter três cartórios. Um dos critérios autorizativos leva em consideração que a população da cidade havia superado os 150 mil habitantes.

O presidente do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) de Poços de Caldas, Rodrigo Batista, ressaltou a importância desses dois novos cartórios. “Desde que a administração do Cartório de Poços de Caldas passou para o Tribunal de Justiça já houve avanços enormes no tratamento e atendimento à população. Agora com a efetivação da criação de outros dois cartórios para a cidade é um fato digno de comemorações. Toda a população de Poços de Caldas sairá ganhando quanto a eficiência e celeridade”, disse Batista, que ainda agradeceu: “O Sinduscon-Pocos parabeniza todos os envolvidos, principalmente a grande atuação do Deputado Estadual Mauro Tramonte nessa grande conquista para a sociedade poço-caldense”.

O ex-presidente da OAB de Poços de Caldas, Otacílio Andreatta, participou das ações junto ao TJMG. “Os dois novos cartórios criarão melhores condições ao atendimento não apenas dos advogados, mas dos cidadãos de uma forma em geral. Somando os esforços do deputado Mauro Tramonte conseguimos chegar ao Tribunal de Justiça para a instalação das serventias. Será um grande avanço para a população”.

Informações: Assessoria de Imprensa do Dep. Mauro Tramonte

Foto: Deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) – Divulgação