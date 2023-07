Previsão do tempo nesta quinta-feira,20, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para esta quinta-feira, 20, é de céu parcialmente nublado sem previsão de chuva. Temperatura máxima pode chegar aos 21 graus e a mínima de 11 graus.

Minas Gerais

Quinta-feira, 20, com muitas nuvens e redução das temperaturas máximas em Minas Gerais. A intensificação dos ventos sobre o oceano favorece o aumento de nebulosidade em todo o estado, podendo provocar chuva isolada no Centro-Leste e Sul mineiro. Na faixa Norte, a previsão é de ventos mais intensos no decorrer do dia. O aumento na quantidade de nuvens provoca redução das temperaturas máximas em todas as regiões.