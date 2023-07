Festival de Inverno no Parque do Cristo terá apresentações com horários estendidos

Poços de Caldas, MG – Em parceria com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Cultura, a CITUR ampliará os horários das apresentações do Festival de Inverno 2023 que foram programadas para acontecer no Parque do Cristo.

O Festival, que conta com mais de 150 atrações gratuitas, está acontecendo em diversos pontos da cidade. Parte das apresentações acontecerá no Parque do Cristo, que hoje conta com dois palcos. Pensando numa maior interação com o público, a CITUR ampliou o horário que já estava previsto na agenda do Festival.

Além das apresentações musicais, o Parque do Cristo oferece diversas opções de férias para os visitantes, como arvorismo, tirolesa, mega balanço, parque infantil e os pontos de alimentação no Café do Cristo e Mercado do Cristo, com novas opções como chopp, churrasco, hambúrguer, chocolates artesanais e sorvete.

Outra novidade deste mês é para os visitantes que optarem por subir a serra pela estrada, que agora podem contar com um novo estacionamento, com aproximadamente 300 vagas.

Confira a programação do Festival

de Inverno no Parque do Cristo:

Dia 22/7 – de 10h30 às 12h30 – Lagunaz, Moonrib e Le Duet – BR Side

Dia 22/7 – de 15h às 18h – The Bartos

Dia 23/7 – de 15h às 16h – Ernani