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Invicta na Lidarp, Futsal Adulto da Caldense vence Varginha em grande jogo

Data da Publicação:

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe adulta de futsal da Associação Atlética Caldense entrou em quadra na noite da última quarta-feira (01) para seu terceiro compromisso na Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, pela primeira fase classificatória da Lidarp. Jogando em casa, no ginásio Dr. Ronaldo Junqueira, na sede social do clube, o time alviverde venceu a Seleção de Varginha por 5 a 4, em um confronto marcado pelo equilíbrio e intensidade do início ao fim. Os gols da Caldense foram marcados por Guilherme Junio (1), Leandro Milani (2), Guilherme Henrique (1) e Vinícius Paulino (1).
O diretor do departamento de futsal da Veterana, Maurílio Meloto, destacou a importância de atuar em casa. Segundo ele, a mudança do local da partida foi estratégica. “Esse jogo estava marcado para o poliesportivo, mas fiz questão de trazer para nossa quadra, porque o pessoal treina a semana inteira aqui. Trazer o futsal adulto de volta às nossas quadras é valorizar o clube. A Caldense sempre foi tradicional na categoria e estamos retomando esse trabalho com foco, buscando seguir firmes na competição”, afirmou.
Dentro de quadra, a partida foi bastante disputada, com a Caldense criando boas oportunidades. A Veterana demonstrou alto nível competitivo e conseguiu impor seu ritmo em momentos decisivos, garantindo a vitória em um duelo que lembrou os clássicos regionais.
O técnico Rafael Soares, auxiliado pelo professor Rodrigo Andrade, ressaltou a importância do resultado. “Foi um grande jogo contra um adversário muito qualificado e tradicional na região. Ambas as equipes vinham de empates, então vencer hoje era fundamental. Conseguimos rodar bem o elenco, manter o equilíbrio e fazer o dever de casa. O mais importante foram os três pontos. Seguimos invictos e vamos continuar trabalhando para corrigir os erros e evoluir ainda mais”, disse.
Autor de boa atuação, o jogador Guilherme Costa, o Romarinho, também comemorou o resultado. “Estávamos precisando dessa vitória, ainda mais jogando em casa. Conseguimos atuar praticamente com o time completo, e isso fez diferença. A vitória é fruto do trabalho realizado nos treinos. Agradeço à torcida, que nos apoiou o tempo todo. Jogar em casa é sempre especial”, destacou.
O técnico Rodrigo Andrade comenta que a noite foi festiva para quem gosta de futebol. Muitos associados, torcedores e jogadores das peladas de society, campo, futevolei e salão foram prestigiar a volta do time principal de futsal depois de mais de 15 anos sem atuação. “Só temos a agradecer pelo incentivo destes nossos amigos nas arquibancadas, foi muito bom jogar com a presença deles lá. Que outras partidas no clube acontecem e que essa torcida maravilhosa possa nos prestigiar novamente”, finaliza Andrade.
Tradicional participante da Lidarp, a Caldense segue mostrando força e competitividade na competição regional. Invicta, com dois empates e uma vitória, a equipe mantém a confiança alta e segue firme na busca por uma classificação consistente nas próximas rodadas.

O TIME – Cleiton Ribeiro, Edson de Souza Teixeira, Guilherme Apolinário de Almeida, Guilherme Henrique de Souza Maciel, Guilherme Junio da Costa, João Pedro do Lago Oliveira, Leandro Milani da Silva, Leonardo Henrique de Vasconcellos e Vinícius Paulino Viana.

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