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Mulher morre em colisão entre carro e caminhão na BR-146

Data da Publicação:

02/04/2026

Muzambinho, MG – Uma mulher de 35 anos morreu na manhã desta quinta-feira (2) após um grave acidente envolvendo um automóvel e um caminhão na BR-146, altura do km 522, no município de Muzambinho.
De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, equipes do 3º Grupamento da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas por volta das 8h25 para atender a ocorrência de sinistro de trânsito com vítima. No local, os militares encontraram a concessionária EPR já realizando a sinalização e o controle do tráfego em sistema de “pare e siga”.
Segundo o relato do condutor do caminhão, um homem de 74 anos, ele seguia de Guaxupé para Muzambinho, quando o automóvel Fiat Uno, conduzido pela vítima, teria invadido a contramão de direção, ocorrendo a colisão frontal. Após o impacto, o caminhão, um trator Scania acoplado a um semirreboque Randon, perdeu o controle direcional, parando parcialmente em uma estrada vicinal e parte sobre a pista no sentido decrescente.
O Fiat Uno ficou no acostamento da rodovia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, e o médico constatou o óbito da condutora ainda no local do acidente.
A perícia técnica compareceu e realizou os trabalhos de praxe, liberando posteriormente o local e os veículos. O condutor do caminhão realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Ele não sofreu ferimentos. O caminhão foi liberado para o próprio condutor, enquanto o Fiat Uno foi removido para um pátio credenciado do Detran, devido à ausência de responsável para a guarda do veículo.
A ocorrência foi atendida pela equipe da Polícia Militar Rodoviária composta pelo 3º sargento Cleber e cabo Rafael, da viatura VP 36301.

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