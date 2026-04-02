Presidente da Caldense destaca novo projeto com elenco jovem e foco no acesso ao Módulo I

Poços de Caldas, MG – Em entrevista, o presidente da Associação Atlética Caldense Rovilson Jesus Ribeiro falou sobre o início de um novo ciclo no clube, marcado por reformulação do elenco, nova filosofia de trabalho e a chegada do técnico Wellington Simião para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II.

Segundo o presidente, o momento representa uma mudança estratégica após duas temporadas em que a equipe não conseguiu alcançar o objetivo do acesso. Apesar do empenho da diretoria e da comissão técnica nos anos anteriores, os resultados não foram satisfatórios, o que motivou a implementação de um novo projeto. “Fizemos dois anos de Módulo II e não fomos bem. Não faltou trabalho, não faltou dedicação, começamos antes também, mas infelizmente não deu liga. Agora o Simião apresentou um projeto novo, trabalhando com jogadores jovens mesclados com alguns mais experientes”, afirmou.

De acordo com Rovilson, a proposta apresentada pelo treinador foi determinante para a reformulação da equipe. O planejamento prevê um elenco mais jovem, com identidade definida e atletas comprometidos com o projeto do clube. “É um trabalho que já tivemos sucesso entre 2019 e 2021, com uma equipe jovem e com parcerias. O Simião apresentou um projeto convincente, fez uma captação muito bem feita e trouxe jogadores que realmente quiseram vir representar a Caldense”, destacou.

Ainda segundo o dirigente, o clube terá cerca de 60 dias de preparação até a estreia no Módulo II, período considerado essencial para o desenvolvimento da equipe, ganho de entrosamento e adaptação à filosofia de trabalho da comissão técnica.

“Agora teremos cerca de 60 dias de treinamento para dar voluAme de jogo, entrosamento e para que o grupo se encaixe na filosofia que o treinador quer implantar”, o presidente.

Rovilson também ressaltou que a montagem do elenco foi feita diretamente entre a diretoria e o técnico Wellington Simião, sem intermediários, o que, segundo ele, garante maior alinhamento entre o planejamento e a execução. “A montagem foi feita entre o Simião e a diretoria. Ele nos apresentava os atletas e explicava o perfil de cada um. O vínculo é até o fim do Módulo II, mas a ideia é dar continuidade ao trabalho, já pensando no futuro”, afirmou.

O dirigente ainda demonstrou confiança no novo projeto e reforçou a expectativa de acesso à elite do futebol mineiro. “Terminando o Módulo II, já começamos a montagem para o Módulo I. Nosso objetivo é subir, se Deus quiser. Muitos desses jogadores poderão continuar conosco”, concluiu.

PAULO VITOR DE CAMPOS

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