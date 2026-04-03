O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 03 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 91%.

Minas Gerais:

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha e Mucuri. Temperatura: Estável. Máxima: 34°C/ Estável. Mínima: 14ºC.