08:39 - Segunda-Feira, 06 de Abril de 2026

-

08:39 - Segunda-Feira, 06 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
Sistema Fecomércio MG celebra lei que institui o Dia do Sesc e do Senac em Minas Gerais

​Sistema Fecomércio MG celebra lei que institui o Dia do Sesc e do Senac em Minas Gerais 

Data da Publicação:

04/04/2026

Data oficial reconhece o papel das instituições no desenvolvimento social, educacional e econômico do estado

O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac celebrou a sanção da Lei estadual nº 25.803, de 31 de março de 2026, que institui o dia 16 de maio como o Dia S, dedicado ao Serviço Social do Comércio (Sesc) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais.

A lei foi sancionada nesta terça-feira (31/3) pelo governador Mateus Simões, em cerimônia realizada na sede do Sesc em Belo Horizonte.

  • Reconhecimento do impacto social

A criação da data reforça a relevância do trabalho desenvolvido pelas instituições, que impactam milhões de mineiros por meio de ações nas áreas de:

  • Educação profissional
  • Saúde
  • Cultura
  • Lazer
  • Bem-estar

Presente em todas as regiões do estado, o Sesc MG se consolida como um dos principais braços sociais do Sistema Fecomércio MG, promovendo inclusão e qualidade de vida para trabalhadores do comércio e para a população em geral.

Para o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, o reconhecimento fortalece a missão institucional e amplia a visibilidade das ações desenvolvidas.

┃ O Dia S foi idealizado pela Confederação Nacional do Comércio para mostrar à sociedade todo o aparato que o Sistema oferece, com serviços sociais, esporte, lazer, cultura, educação, alimentação e apoio às famílias, contribuindo para o crescimento econômico e social de Minas Gerais, afirmou.

  • Transformação social e qualificação profissional

Donato também destacou o papel do Sesc como agente de transformação social.

┃ O Sesc é um dos pilares do nosso Sistema. É uma instituição que chega onde muitas vezes o poder público não alcança, promovendo cidadania, acesso à cultura, educação e saúde com excelência. É um orgulho ver esse trabalho reconhecido oficialmente.

Já o Senac MG se destaca pela formação de mão de obra qualificada, alinhada às demandas do mercado, contribuindo para a empregabilidade e a competitividade do setor terciário.

┃ A valorização do Sesc e do Senac é, na prática, a valorização do trabalhador do comércio e do desenvolvimento de Minas. Essa lei reforça o compromisso do Sistema Fecomércio MG com o futuro do estado, completou.

  • Evento anual e calendário oficial

Com a nova legislação, o Dia S passa a integrar o calendário oficial de Minas Gerais como marco de reconhecimento das instituições.

A partir de agora, o Sistema Fecomércio MG realizará, anualmente, na semana do dia 16 de maio, um grande evento gratuito, reunindo mais de 30 mil pessoas, para apresentar à sociedade os serviços e ações promovidos pelo Sesc e pelo Senac.

  • Sobre o Sistema Fecomércio MG

O Sistema Fecomércio MG é composto pela Fecomércio MG, Sesc em Minas e Senac em Minas, em parceria com os sindicatos empresariais, e integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A atuação conjunta das instituições tem como objetivo:

  • Fortalecer o comércio mineiro
  • Promover o desenvolvimento social e econômico
  • Ampliar a qualificação profissional
  • Melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do setor

Por meio de serviços em saúde, educação, cultura, esporte, lazer e ação social, o Sistema contribui diretamente para a competitividade das empresas e para o bem-estar da população em Minas Gerais.

 

Leia Também

Vendas de combustíveis caem em Minas 

Vendas de combustíveis caem em Minas  

04/04/2026

Foto: Diário do Comércio / Arquivo / Alessandro Carvalho COLUNA MGPrincipais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MGwww.sindijorimg.com.br Vendas de combustíveis caem em Minas As vendas de

foto-fiemg-escola-03-04-2026

​FIEMG inaugura escola do SESI em Araçuaí e lança pedra fundamental de nova unidade em Salinas 

03/04/2026

Araçuaí, MG – A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) inaugurou, nesta segunda-feira (30/3), a primeira escola do SESI no Vale do Jequitinhonha, localizada em Araçuaí. A

foto-fecomercio-mg-02-04-2026

​Fecomércio MG esclarece regras para funcionamento do comércio em BH no feriado 

02/04/2026

Belo Horizonte, MG – A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais – Fecomércio MG, com fundamento nas prerrogativas legais que lhe foram atribuídas

foto-flavio-roscoe-02-04-2026

Flávio Roscoe anuncia desincompatibilização 

02/04/2026

Belo Horizonte, MG – O presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, apresentou nesta quarta-feira (1º/4) um amplo balanço de sua gestão à frente da entidade, cobrindo o período de 2018 a

foto-oab-mg-visita-02-04-2026

​OAB-MG recebe a visita do ex-Presidente Michel Temer 

02/04/2026

Belo Horizone, MG – A Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) recebeu o Ex-Presidente da República, Michel Temer durante reunião institucional na entidade. O encontro foi conduzido

foto-candidatos-mg-02-04-2026

Cleitinho lidera disputa em Minas Gerais

01/04/2026

Belo Horzonte, MG – Levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta 4ªfeira (1º), aponta que o senador Cleitinho Azevedo aparece com 32,7% das intenções de votos dos mineiros seguido por Rodrigo Pacheco

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco