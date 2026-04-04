08:39 - Segunda-Feira, 06 de Abril de 2026

-

08:39 - Segunda-Feira, 06 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
Vendas de combustíveis caem em Minas 

Vendas de combustíveis caem em Minas  

Data da Publicação:

04/04/2026

Foto: Diário do Comércio / Arquivo / Alessandro Carvalho

COLUNA MG
Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

Vendas de combustíveis caem em Minas 
As vendas de combustíveis pelas distribuidoras em Minas Gerais caíram 4,6% no primeiro bimestre de 2026 quando comparadas com o mesmo período do ano passado. A queda de 18,7% na comercialização do etanol, a maior dentre os combustíveis, influenciou o desempenho negativo no Estado que ainda não reflete os impactos do conflito no Oriente Médio. No total, foram comercializados 2,6 milhões de metros cúbicos (m³) de combustíveis nos primeiros dois meses do ano em Minas Gerais, sendo 31,3% (828 mil m³) de gasolina. (Diário do Comércio)
https://diariodocomercio.com.br/economia/vendas-combustiveis-caem-minas-gerais-1o-bimestre/

Falcão deixa a Prefeitura e a AMM
O prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão Ferreira, anunciou na tarde de quinta-feira (2/4) as renúncias aos cargos de chefe do Executivo municipal e de presidente da Associação Mineira de Municípios. A decisão ocorre em meio à articulação para que ele componha, como pré-candidato a vice-governador, uma chapa ao lado do senador Cleitinho Azevedo. Com o afastamento, a então vice-prefeita, Sandra Gomes, assume a Prefeitura de Patos de Minas. (Folha Patense)
https://www.folhapatense.com.br/prefeito-luis-eduardo-falcao-renuncia-ao-cargo-para-disputar-como-vice-em-chapa-com-cleitinho

Norte se une por rio seco
O distrito de Terra Branca, em Bocaiuva, no Norte de Minas, se prepara para se tornar o centro de uma mobilização ambiental decisiva nos dias 4 e 5 de abril. A comunidade sediará a segunda edição do Encontro “Salve o Rio Jequitinhonha”, reunindo ribeirinhos, autoridades, ambientalistas, pesquisadores e artistas em torno de um objetivo comum: evitar o colapso de um dos rios mais importantes do estado. Mais do que um evento, o encontro se consolida como um movimento de resistência. O Rio Jequitinhonha, que sustenta cerca de 1,5 milhão de pessoas direta ou indiretamente, enfrenta um cenário crítico marcado por seca extrema, assoreamento e avanço de atividades ilegais, como o garimpo mecanizado. (Novo Jornal de Notícias)
https://novojornaldenoticias.com/noticias/salve-o-jequitinhonha-une-nm-por-rio-seco-e-futuro-perdido/

Marriot anuncia unidade em Minas
O cenário econômico e turístico de Passos acaba de ganhar mais um capítulo milionário. Durante o Sahic 2026, realizado no Rio de Janeiro, a Marriott International anunciou oficialmente a expansão da bandeira City Express by Marriott no Brasil, confirmando Passos como um dos destinos estratégicos do grupo no Sudeste. A chegada da gigante hoteleira não vem desacompanhada: o projeto inclui a instalação de uma unidade do Outback Steakhouse, consolidando um novo polo de serviços e lazer às margens da rodovia MG-050. (Observo)
https://www.observo.com.br/marriott-tera-hotel-ao-lado-do-supermercado-bh-em-passos-e-junto-vem-o-outback-steakhouse

Nova administradora assume a BR 381
A Rodovia Fernão Dias, uma das mais movimentadas do país, passa a contar com uma nova administradora a partir desta sexta-feira (3). A Motiva assumiu integralmente a gestão do trecho que liga Belo Horizonte (MG) a São Paulo (SP), trazendo mudanças operacionais e tarifárias para os usuários. A troca na concessão ocorre em meio a expectativas de melhorias na infraestrutura da via, especialmente nos pontos críticos do Sul de Minas Gerais. (O Debate)
https://www.odebatenoticias.com.br/post/nova-administradora-assume-a-fern%C3%A3o-dias-e-tarifa-de-ped%C3%A1gio-ter%C3%A1-reajuste

Mulher assume associação de cafeicultores
A nova diretoria da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas tomou posse na última segunda-feira, 30 de março, em cerimônia realizada na sede da entidade, em Guaxupé. O evento reuniu produtores, lideranças do setor e representantes de 21 municípios que integram a associação, reforçando a importância regional da cafeicultura. À frente da nova gestão está Juliana Paulino, da Fazenda Aliança, que assume a presidência em um momento desafiador para o setor.  (Folha Regional)
https://afolharegional.com.br/noticias/nova-diretoria-da-associacao-dos-cafeicultores-do-sudoeste-de-minas-toma-posse-em-guaxupe/

 

Leia Também

Sistema Fecomércio MG celebra lei que institui o Dia do Sesc e do Senac em Minas Gerais

​Sistema Fecomércio MG celebra lei que institui o Dia do Sesc e do Senac em Minas Gerais 

04/04/2026

Data oficial reconhece o papel das instituições no desenvolvimento social, educacional e econômico do estado O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac celebrou a sanção da Lei estadual nº 25.803,

foto-fiemg-escola-03-04-2026

​FIEMG inaugura escola do SESI em Araçuaí e lança pedra fundamental de nova unidade em Salinas 

03/04/2026

Araçuaí, MG – A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) inaugurou, nesta segunda-feira (30/3), a primeira escola do SESI no Vale do Jequitinhonha, localizada em Araçuaí. A

foto-fecomercio-mg-02-04-2026

​Fecomércio MG esclarece regras para funcionamento do comércio em BH no feriado 

02/04/2026

Belo Horizonte, MG – A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais – Fecomércio MG, com fundamento nas prerrogativas legais que lhe foram atribuídas

foto-flavio-roscoe-02-04-2026

Flávio Roscoe anuncia desincompatibilização 

02/04/2026

Belo Horizonte, MG – O presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, apresentou nesta quarta-feira (1º/4) um amplo balanço de sua gestão à frente da entidade, cobrindo o período de 2018 a

foto-oab-mg-visita-02-04-2026

​OAB-MG recebe a visita do ex-Presidente Michel Temer 

02/04/2026

Belo Horizone, MG – A Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) recebeu o Ex-Presidente da República, Michel Temer durante reunião institucional na entidade. O encontro foi conduzido

foto-candidatos-mg-02-04-2026

Cleitinho lidera disputa em Minas Gerais

01/04/2026

Belo Horzonte, MG – Levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta 4ªfeira (1º), aponta que o senador Cleitinho Azevedo aparece com 32,7% das intenções de votos dos mineiros seguido por Rodrigo Pacheco

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco