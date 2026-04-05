O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 05 de abril, a cidade amanheceu com céu claro com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 16ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 88%.

Minas Gerais:

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Temperatura: Estável. Máxima: 35°C/ Estável. Mínima: 13ºC.